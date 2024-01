Acer - Aspire Vero 16 z procesorem Intel Core Ultra oraz Aspire Go

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas tegorocznych targów CES zaprezentował nowy laptop z serii Aspire - Acer Aspire Vero 16, oferujący wydajność i design, które doskonale sprawdzą się w codziennej pracy. Nowy model został wyposażony m.in. w nowe procesory Intel Core Ultra z technologią Intel AI Boost i może pochwalić się kompatybilnością z Wi-Fi 7. Nowością w portfolio producenta są także wszechstronne laptopy Aspire Go 14 i Aspire Go 15 z procesorami AMD Ryzen Serii 7000 i 10 godzinnym czasem pracy na baterii.



Aspire Vero 16: przyjazny dla środowiska komputer ze sztuczną inteligencją o niesamowitej wydajności

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) to połączenie nowoczesnego designu i najnowszych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Został on zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają ekologicznego laptopa bez poświęcania wydajności, za którą odpowiada najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel AI Boost. Nowe procesory Intel zapewniają niezwykle szybkie działanie, a także długi czas pracy na baterii wynoszący do 11 godzin na jednym ładowaniu. Acer Aspire Vero 16 jest także wyposażony w aplikację Copilot, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki której możemy zadawać jej pytania, na które udzieli nam odpowiedzi a także stworzy wysokiej jakości grafiki czy nawet wymyśli tekst piosenki.



Zastosowana w laptopie kamera internetowa AI PC o rozdzielczości 1440p QHD z funkcją Acer PurifiedVoice jest wspomagana sztuczną inteligencją, przez co zapewnia krystalicznie czysty obraz i dźwięk, szczególnie ważny podczas udziału w wideokonferencjach czy codziennych rozmowach wideo. Acer Aspire Vero 16 jest również wyposażony w 16 GB pamięci LPDDR5, a także obsługuje do 2 TB podwójnego dysku SSD PCIe Gen 4 z możliwością rozbudowy.



Użytkowników z pewnością ucieszy prostota nowego, ekologicznego designu Aspire Vero 16. Obudowa została wykończona kultowym, szarym kolorem Cobblestone. Wyczuwalna w dotyku tekstura nie zawiera żadnych lotnych związków organicznych, farb ani dodatków i jest wykonana w 60% z materiału PCR, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Ekologiczne cechy Aspire Vero 16 uzupełnia touchpad OceanGlass, wykonany z plastiku pochodzącego z oceanów, dostarczany w opakowaniu pochodzącym w 100% z recyklingu i posiadający certyfikat EPEAT Gold, co czyni go doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy chcą wnieść swój wkład w ochronę środowiska.



Acer Aspire Vero 16 jest wyposażony w 16-calowy wyświetlacz WQXGA (2560 x 1600) o proporcjach 16:10 i smukłych ramkach. Doskonale nadaje się do pracy lub rozrywki, ponieważ pokrywa 100% przestrzeni kolorów sRGB i jest dostępny z opcją ekranu dotykowego WUXGA. Użytkownicy mogą streamować, pracować i łączyć się bez większego trudu w dowolnym miejscu dzięki kompatybilności z Wi-Fi 7 i szeregowi niezbędnych opcji komunikacji, takich jak Bluetooth LE Audio, dwa porty USB typu C (Thunderbolt 4 i USB 4) oraz HDMI 2.1. Aspire Vero 16 jest również wyposażony w szereg inteligentnych aplikacji, w tym aplikację AcerSense do zarządzania zużyciem baterii laptopa, oszczędzania energii i trybów wydajności, a także Intel Unison 2.0.





Poznaj nowy Acer Aspire Go

Nowe laptopy Aspire Go to wszechstronne laptopy do użytku domowego, dla rodzin i studentów, którzy szukają doskonałej jakości i wydajności, ze wszystkimi niezbędnymi elementami potrzebnymi do pracy. Modele Aspire Go 15 (AG15-31P) i Aspire Go 14 (AG14-31P) są wyposażone w procesory Intel Core i3 z serii N, z kolei Aspire Go 14 (AG14-21P) będzie dostępny w wersji z AMD Ryzen z serii 7000, który zapewnia wysoką wydajność i do 10 godzin pracy na baterii. Oba modele mogą mieć do 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 1 TB dysku SSD M.2 PCIe Gen3, co zapewnia wystarczającą ilość miejsca na zapisywanie zdjęć, filmów i plików.



Dzięki smukłej ramce i proporcji ekranu 16:10, laptopy Aspire Go oferują dużą przestrzeń roboczą i wysoką rozdzielczość obrazu. Różnią się zastosowanym wyświetlaczem - Aspire Go 14 został wyposażony w panel WUXGA, z kolei Aspire Go 15 w FHD. Urządzenia są również zintegrowane z funkcją Copilot w systemie Windows, którą można uruchomić za pomocą jednego kliknięcia dedykowanego klawisza.



Rozmowy wideo prowadzone na tych urządzeniach są wzbogacone o rozwiązanie Acer TNR zapewniające lepszą wyrazistość obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Jeśli chodzi o dźwięk, oba modele mają czynną redukcję szumów Acer PurifiedVoice AI oraz zostały wyposażone w podwójne mikrofony cyfrowe, gwarantujące precyzyjne przechwytywanie głosu. Producent wyposażył również oba urządzenia w funkcję AcerSense, która sprawdza się podczas optymalizacji przestrzeni dyskowej i monitorowania aplikacji, a łączność Wi-Fi 6 pomaga zminimalizować czas buforowania podczas połączeń wideo i streamowania filmów.



W nowych modelach Aspire Go Acer zastosował technologię Acer BlueLightShield, która chroni nasze oczy podczas długiego korzystania z ekranu. Aspire Go 15 i Aspire Go 14 wyróżniają się także szeregiem ekologicznych rozwiązań, takich jak obudowa i opakowanie wykonane z materiałów nadających się do recyklingu oraz certyfikaty Energy Star i EPEAT Silver.



Ceny i dostępność

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 1199 EURO.

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) będzie dostępny w regionie EMEA w lutym, w cenie od 529 EURO.

Acer Aspire Go 14 (procesor Intel) (AG14-31P) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 549 EURO.

Acer Aspire Go 14 (procesor AMD) (AG14-21P) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 649 EURO.

























Źródło: Info Prasowe - ACER