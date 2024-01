Samsung - ekrany AI w telewizorach Neo QLED, MICRO LED i OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła, tuż przed targami CES 2024, wprowadzenie najnowszych linii telewizorów z serii QLED, MICRO LED oraz OLED. Dzięki nowemu procesorowi NQ8 AI Gen3, telewizory Excellence Line Neo QLED 8K osiągną jakość obrazu i dźwięku na zupełnie nowym poziomie. Silniejsze procesory zastosowane w telewizorach Neo QLED 4K, jeszcze jaśniejsze diody OLED oraz misternie dopracowane diody MICRO LED złożą się natomiast na poprawę wrażeń w czasie oglądania. Prezentacja firmy Samsung stanowi rozpoczęcie nowej ery telewizorów AI poprzez wprowadzenie procesora nowej generacji gotowego do zdefiniowania na nowo możliwości inteligentnych telewizorów. Poza uzyskaniem lepszej jakości obrazu i dźwięku, nowe modele zaoferują funkcje oparte na sztucznej inteligencji zabezpieczone przez system Samsung Knox, koncentrujące się oszczędzaniu czasu i realizacji indywidualnych stylów życia.







Najnowsze telewizory Excellence Line Neo QLED 8K i Neo QLED 4K firmy Samsung oferują pełny pakiet, obejmujący wierną jakość obrazu, technologię audio klasy premium oraz bogatą gamę aplikacji i usług. Sercem modeli Excellence Line Neo QLED 8K 2024 jest najnowszy i najbardziej innowacyjny procesor telewizyjny, jaki kiedykolwiek powstał w firmie Samsung: NQ8 AI Gen3, wyposażony w neuronową jednostkę przetwarzającą (NPU), który jest dwukrotnie szybszy od swojego poprzednika. Liczba sieci neuronowych również została zwiększona aż ośmiokrotnie z 64 do 512, umożliwiając wyświetlenie obrazów z krystalicznym odzwierciedleniem najdrobniejszych szczegółów. Dzięki temu zaawansowanemu procesorowi telewizory z 2024 roku charakteryzuje bezprecedensowe podniesienie jakości obrazu.



Nowa linia telewizorów Neo QLED wnosi również cały pakiet funkcji wzbogacających jakość obrazu i rozwiązań technicznych.

8K AI Upscaling Pro: wykorzystuje NQ8 AI Gen3 do lepszego skalowania 8K, wyostrzając treści cyfrowe o niskiej rozdzielczości, dzięki czemu są wyświetlanie w ultrawysokiej rozdzielczości.

AI Motion Enhancer Pro: rozwiązuje problemy powszechnie występujące w treściach sportowych, takie jak na przykład zniekształcenie piłki, poprzez strumieniowanie rozgrywek sportowych z wysoką rozdzielczością za pomocą tej funkcji opartej na module sztucznej inteligencji NQ8 3. generacji. Funkcja ta automatycznie wykrywa dyscyplinę sportową i wykorzystuje mechanizm głębokiego uczenia się do zastosowania odpowiedniego modelu detekcji piłki.

Real Depth Enhancer Pro: dodaje szczegóły do szybko poruszających się scen, wykorzystując sztuczną inteligencję do precyzyjnego sterowania diodami mini LED. Poprzez wykrycie sceny, na której w naturalny sposób koncentrowałoby się ludzkie oko i wydobycie jej na pierwszy plan obrazy stają się bardziej zbliżone do rzeczywistości i trójwymiarowe.

Air Design: dopełnia nieskazitelną jakość obrazu w technologii Neo QLED 8K na ekranie o grubości zaledwie 12,9 mm, umożliwiając zanurzenie się w świecie doznań wizualnych, dzięki wysokiej rozdzielczości w połączeniu z niezwykłą jakością dźwięku. Oferuje również unikalny efekt lustrzany, który daje wrażenie, jakby telewizor unosił się w swoim otoczeniu.





Wysoką klasę telewizorów Excellence Line Neo QLED 8K dodatkowo podkreśla nieskazitelna jakość dźwięku, dorównująca oszałamiającej jakości obrazu 8K na ekranie:

2024 Q-Symphony: umożliwia użytkownikom podłączenie wielu głośników bezprzewodowych i soundbara do telewizora lub projektora w celu uzyskania idealnej synchronizacji dźwięku w audycjach, filmach i utworach z playlist. Jest to technologia, która idealnie synchronizuje telewizor z głośnikami bezprzewodowymi i soundbarem.

Active Voice Amplifier Pro: oparty na sztucznej inteligencji firmowy wzmacniacz dialogów wykorzystujący ekskluzywną technologię głębokiego uczenia się do istotnego podniesienia jakości dialogów i głosów na ekranie. Oddziela głosy od mieszaniny dźwięków, wzmacniając sygnał lektora bądź aktorów, dzięki czemu użytkownicy bez problemów słyszą rozmowy z ekranu przy każdym poziomie zewnętrznego hałasu.





System Tizen 2024 to wygodniejsze użytkowanie i bogatsza oferta

System operacyjny Tizen 2024 stawia treści na pierwszym miejscu w modelach Excellence Line Neo QLED 8K i 4K. Oferuje spersonalizowane treści i usługi na podstawie różnych kont założonych na telewizorach Smart TV. Teraz poszczególni domownicy w domu wyposażonym w telewizor Samsung Smart TV mogą założyć indywidualny profil oferujący spersonalizowane rekomendacje i bardziej dostosowane ogólne wrażenia.



Zintegrowany świat pełen wrażeń dzięki ekosystemowi Samsung

Dzięki telewizorom Samsung w centrum domu użytkownicy mogą czerpać korzyści z najnowszych innowacji i cieszyć się płynnymi połączeniami między urządzeniami w swoim codziennym życiu. W 2024 r. Samsung ogromnie usprawni swój ekosystem połączonych urządzeń dzięki Samsung Daily+, centrum domowej aktywności. Zapewnia ono szeroką gamę usług i funkcji – od treningu personalnego i telezdrowia po rozmowy wideo i zdalne rozwiązania dla komputerów stacjonarnych – w pojedynczym interfejsie. Nowe funkcje obejmują:

Workout Tracker: ta bezpłatna usługa umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych z ćwiczeń — jak czas trwania ćwiczenia i tętno z urządzeń ubieralnych — na treściach pokazywanych na ekranach Samsung w celu jednoczesnego korzystania z rozrywki i informacji podczas ćwiczeń wykonywanych w domu.

TechnoGym: wzbogaca domowe ćwiczenia materiałami wideo o wysokiej jakości na tematy fitness i wellness nagranymi przez światowej klasy instruktorów w TechnoGym. Te starannie dobrane treści zapewniające maksymalną efektywność można obejrzeć tylko na telewizorach Samsung.

F45: użytkownicy będą mogli doświadczyć dynamicznych treningów HIIT F45 w swoim salonie, dzięki filmom z treningami o wysokiej intensywności i wyzwaniom wellness.

FlexIt: sesje na żywo, jeden na jeden, z najlepszymi specjalistami fitness i wellness.

Tail: umożliwia konsultację w czasie rzeczywistym z weterynarzem z zacisza własnego domu. Dr. Tail ma odpowiedzi na szereg pytań – od podstawowych wskazówek pielęgnacyjnych po zaawansowane porady. Użytkownicy mogą łączyć się z specjalistami w dziedzinie weterynarii w czasie rzeczywistym kiedy tylko wystąpi taka potrzeba.

Multi Control: umożliwia bardziej efektywną pracę z domu poprzez udostępnienie użytkownikom kontroli nad wszystkimi swoim ekranami — w tym telewizorami, smartfonami i monitorami — za pomocą klawiatury lub myszy z interfejsem Bluetooth. Użytkownicy mogą doświadczyć innego sposobu pracy poprzez kopiowanie i wklejanie, czytanie dokumentów i wykonywanie innych czynności między urządzeniami.



Najnowsze telewizory i ekrany Samsung na rok 2024 posiadają również większą kompatybilność między różnymi urządzeniami w ramach całego ekosystemu, umożliwiając uzyskanie bardziej zintegrowanych połączeń między telewizorami i smartfonami czy urządzeniami ubieralnymi w celu uzyskania wyższego poziomu dostosowania, dostępności i wygody.

Mobile Smart Connect: wszystkie nowe aplikacje i usługi są łatwo kontrolowane za pomocą mobilnej aplikacji SmartThings, która przekształca smartfon w wielofunkcyjnego pilota zapewniającego użytkownikom większą kontrolę nad swoimi ekranami. Dzięki prostemu i dostosowywanemu interfejsowi użytkownika aplikacja ta zapewnia wygodę i lepszą dostępność.

360 Audio: funkcja audio, poprzednio oferowana na urządzeniach Galaxy, znalazła się również w telewizorach i ekranach Samsung. Teraz słuchawki douszne Samsung Galaxy bezproblemowo łączą się z telewizorami, dostarczając przestrzenny dźwięk w filmach, audycjach, a nawet grach, dzięki czemu użytkownicy są prawdziwie zanurzeni w wizualnych treściach i grach.

Vibrary: oglądanie ulubionego artysty na wysokiej jakości zdjęciach wyświetlanych na dużym ekranie telewizora. Za pomocą trybu Ambient można codziennie zobaczyć swojego wykonawcę. Można też korzystać ze zdjęć i muzyki z telewizora i urządzeń mobilnych poprzez funkcję Casting, zapewniającą intuicyjne oglądanie.

Kontroler „Designed for Samsung Gaming Hub”: firma Samsung nawiązała współpracę z producentem akcesoriów do gier Performance Designed Products (PDP) w celu opracowania pierwszego kontrolera w ramach programu „Designed for Samsung Gaming Hub”, który ma zostać zaprezentowany po raz pierwszy na targach CES 2024. Nowy kontroler PDP zawiera wbudowany akumulator umożliwiający do 40 godzin gry na jednym naładowaniu, bezprzewodowe łącze Bluetooth o zasięgu 10 metrów i niskim opóźnieniu, przycisk home umożliwiający automatyczne uruchomienie platformy Samsung Gaming Hub, łatwy do obsługi przycisk regulacji głośności telewizora i wiele innych funkcji.





Najnowsza gama telewizorów i ekranów przynosi również zwiększoną dostępność, umożliwiając większej niż kiedykolwiek wcześniej liczbie konsumentów korzystanie z ich ulubionych treści na telewizorach Samsung Neo QLED.

Audio Subtitle: pierwsza na świecie wbudowana w urządzenie funkcja wykorzystująca sztuczną inteligencję i technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do stworzenia głosowego przewodnika do wbudowanej listy dialogowej w czasie rzeczywistym.

Remote for Barrier Free: aplikacja przeznaczona dla użytkowników z dysfunkcjami wzrokowymi, słuchowymi lub fizycznymi, umożliwiająca bardziej przemyślane sterowanie telewizorem za pomocą smartfonów. Posiada ulepszenia interfejsu użytkownika w postaci np. intuicyjnego rozmieszczenia przycisków, wyrazistych kolorów i reagowania na dotyk, posiadając jednocześnie najnowsze funkcje, jakie Samsung oferuje w zakresie dostępności, jak wskazówki głosowe umożliwiające uzyskanie łatwego dostępu prosto ze smartfona.

Tryb Relumino Together: Relumino jest funkcją, która umożliwia osobom o słabym wzroku korzystanie ze swoich ulubionych audycji telewizyjnych, filmów i gier bez potrzeby stosowania urządzeń noszonych. Dzięki sztucznej inteligencji, która dynamicznie zaznacza krawędzie elementów wyświetlanych na ekranie i przywracaniu równowagi kolorów funkcja ta umożliwia użytkownikom o słabym wzroku wyraźniejsze widzenie osób i obiektów. Tryb Relumino Together wyświetla ekrany standardowe i w trybie Relumino obok siebie, dzięki czemu osoby o słabym wzroku i ich rodziny mogą wspólnie oglądać telewizję.





















