Acer - eliminacje do zawodów Predator Sim Racing Cup 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

3,2,1… Start! Ruszyły zapisy do organizowanych przez firmę Acer wirtualnych wyścigów Predator Sim Racing Cup 2021. Zawody odbędą się na platformie Assetto Corsa, a partnerem wydarzenia jest legendarny kierowca Indycar i F1 oraz szef zespołu simracing R8G, Romain Grosjean. Predator Sim Racing Cup 2021 to cyfrowe wyścigi, w których mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy sportów motorowych. Rywalizacja odbywać się będzie na wirtualnej platformie Assetto Corsa, a jej uczestnicy zasiądą za kierownicą Mercedesa AMG GT3 i zmierzą na legendarnym torze Monza.







Zawody podzielono na trzy etapy. Eliminacje krajowe zostaną przeprowadzone w dniach 10-14 maja, a polski finał odbędzie się dzień później. Finał międzynarodowy zaplanowano na 30 maja 2021 r. O zakwalifikowaniu się do polskiej edycji Predator Sim Racing Cup 2021 decydować będzie wynik eliminacji przeprowadzonych w formule hot-lap. Udział w trwającym 45 minut finale krajowym zapewni sobie 20 najlepszych kierowców. Jego zwycięzca zmierzy się następnie w z 14 zawodnikami z innych krajów i regionów oraz członkami zespołu R8G. Tor, na którym odbędzie się finał międzynarodowy, zostanie wybrany w głosowaniu.



Nagrodą dla triumfatora Predator Sim Racing Cup 2021 będzie roczne członkostwo w teamie Romaina Grosjeana oraz stworzone przez Fanatec profesjonalne stanowisko gamingowe dla fanów wyścigów. Zwycięzca polskiego finału otrzyma gamingowy komputer Predator Orion 3000 z zestawem trzech monitorów oraz oficjalną koszulkę zespołu R8G. Zawodnik, który zajmie drugie miejsce zdobędzie klawiaturę Predator Aethon 300 i myszkę Predator Cestus 350 wraz z podkładką. Zdobycie ostatniego stopnia na podium premiowane będzie słuchawkami Predator Galea 350 i gamingowym plecakiem.



Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Predator Sim Racing Cup 2021 należy wypełnić formularz rejestracji -> KLIK. W zawodach może wziąć udział każdy chętny, niezbędne jest jednak posiadanie kopii AssettoCorsa oraz konta w serwisie Steam. Zarejstrowany użytkownik uzyskuje dostęp do samochodu oraz toru i może rozpocząć sesje treningowe, przygotowujące do udziału w kwalifikacjach. Dodatkową korzyścią dla zawodników jest też 80% rabat na zakup Assetto Corsa.



Predator Sim Racing Cup 2021 w Polsce będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Acer Polska, Sport.pl oraz influencera – Grafa. Dalsze szczegóły transmisji z międzynarodowego finału zostaną ogłoszone przed wydarzeniem. W ramach Predator Sim Racing Cup 2021 dostępna będzie również oferta specjalnych promocji, realizowana we współpracy z partnerem handlowym, siecią sklepów Media Expert.





















Źródło: Info Prasowe / Acer