Acer - nowe laptopy Swift i Aspire z AI na pokładzie

Acer zaprezentował dziś swoje najnowsze portfolio laptopów zaprojektowanych z myślą o erze sztucznej inteligencji. Szeroka gama modeli obejmuje zaawansowane laptopy Copilot+ PC z serii Acer Swift AI, Acer Swift Go AI i Acer Aspire AI, które zostały wyposażone w najnowsze procesory Intel® Core™ Ultra oraz AMD Ryzen AI 300, a także wszechstronne i przystępne cenowo modele Acer Aspire Lite 14 i Aspire Lite 16. Nowe laptopy łączą rewolucyjne funkcje AI, wysoką wydajność, mobilność i doskonałą jakość obrazu, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby współczesnych użytkowników – od profesjonalistów i twórców po studentów i użytkowników domowych.







Moc AI w Twoim zasięgu

Sercem nowych laptopów Acer są procesory Intel Core Ultra (Lunar Lake) oraz AMD Ryzen AI 300 Series (Strix Point). To, co je wyróżnia, to wbudowane jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) – wyspecjalizowane układy, które przejmują zadania związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki NPU, przetwarzanie AI odbywa się lokalnie na urządzeniu, co oznacza szybsze działanie funkcji inteligentnych, mniejsze zużycie energii i lepszą ochronę prywatności. Laptopy spełniające wymogi Copilot+ PC oferują dostęp do rozszerzonych możliwości AI w systemie Windows, a dedykowany klawisz Copilot zapewnia do nich natychmiastowy dostęp.



Acer Swift AI: wydajność i styl w klasie premium

Acer Swift 14 AI i Swift 16 AI to propozycja dla użytkowników ceniących połączenie najwyższej wydajności z mobilnością i elegancją. Te flagowe modele napędzane są procesorami Intel Core Ultra (np. Core Ultra 5 228V), które we współpracy z nawet 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X i dyskiem SSD NVMe do 512 GB zapewniają płynną i responsywną pracę. Smukła około 16 mm i lekka od 1.26 kg dla 14" wersji konstrukcja sprawia, że urządzenia te są idealnymi towarzyszami w podróży. Prawdziwą ozdobą są wyświetlacze OLED (14" lub 16", WUXGA 1920x1200) oferujące niesamowicie żywe kolory (100% DCI-P3) i głęboką czerń, idealne do pracy kreatywnej i multimediów. Błyskawiczną łączność ze światem gwarantują moduły Wi-Fi 7 (także w wersji Killer) oraz wszechstronne porty Thunderbolt 4 przez USB-C.



Acer Swift Go AI: dynamika AMD i wszechstronność na co dzień

Szukasz laptopa, który dotrzyma Ci kroku w dynamicznym trybie życia? Acer Swift Go 14 AI i Swift Go 16 AI to mobilne i wydajne maszyny Copilot+ PC z procesorami AMD Ryzen AI 300 Series (np. Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340) i grafiką AMD Radeon (np. 860M, 840M). Konfiguracje z maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X i dyskiem SSD NVMe do 512 GB zapewniają szybkie działanie nie tylko w pracy codziennej, ale również przy nieco wymagających zadaniach. Użytkownicy docenią szeroki wybór wyświetlaczy 16:10 (14" lub 16"), w tym OLED (WUXGA lub 2.8K) i IPS, także z opcją dotykową. Mimo dużej mocy, laptopy pozostają lekkie (od 1.29 kg dla 14") i poręczne, a zawias 180° zwiększa elastyczność pracy. Najnowsze standardy łączności Wi-Fi 7 i USB4 (40 Gbps) zapewniają szybki transfer danych. Wideokonferencje nabiorą jakości dzięki kamerze 1440p QHD IR z przesłoną prywatności.



Acer Aspire 14 AI: inteligentne wsparcie w pracy i rozrywce

Acer Aspire 14 AI to inteligentny laptop Copilot+ PC, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas relaksu. Wyposażony w procesory Intel Core Ultra (np. Core Ultra 5 226V), do 32 GB pamięci LPDDR5X i dysk SSD NVMe (do 512 GB), oferuje płynne działanie w codziennych zastosowaniach. Dostępne są wersje z 14-calowym ekranem WUXGA (1920 x 1200) typu OLED lub IPS (także dotykowym). Aspire 14 AI dba o bezpieczeństwo dzięki platformie Secured-Core PC (Level 3) i kamerce FHD IR dla Windows Hello. Nowoczesny zestaw portów z Thunderbolt 4 oraz łączność Wi-Fi 6E gwarantują dobrą komunikację w praktycznie każdym scenariuszu. Całość zamknięto w eleganckiej obudowie (około 1.4 kg) z metalową pokrywą w kolorze Steel Gray.



Acer Aspire Lite: niezawodność w przystępnej formie

Potrzebujesz solidnego narzędzia do nauki i codziennych zadań? Acer Aspire Lite 14 i Aspire Lite 16 oferują sprawdzoną wydajność w atrakcyjnej cenie. Procesory Intel Core i5 13. generacji (np. i5-1335U), do 16 GB pamięci RAM DDR5 i dyski SSD PCIe Gen4 (do 512 GB) zapewniają komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami. Dedykowany klawisz Copilot ułatwia korzystanie z funkcji AI w Windows. Wyraźny obraz gwarantują ekrany 14" lub 16" IPS WUXGA. Laptopy są smukłe (16.9 mm), lekkie (od 1.5 kg dla 14") i posiadają praktyczny zawias 180°. Wyposażono je w niezbędne porty, w tym funkcjonalny USB-C i HDMI 1.4. To dobry wybór dla studentów i użytkowników domowych ceniących funkcjonalność i niezawodność.



Dostępność i ceny

Laptopy z serii Acer Aspire Lite, są już dostępne w kwocie od 2499 PLN.

Laptop Acer Swift 14 AI, jest już dostępny w kwocie od 3999 PLN.



Modele z serii Acer Swift Go (na procesorach AMD) oraz Acer Aspire AI dostępne będą od końca maja tego roku.



































źródło: Info Prasowe - ACER