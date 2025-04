DeepCool wprowadza obudowy CH260 i CH270 DIGITAL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool prezentuje obudowy CH260 i CH270 DIGITAL w formacie Micro-ATX – kompaktowe rozwiązanie dla entuzjastów szukających równowagi między wydajnością a oszczędnością miejsca. Rozwijając koncepcję uznanych modeli ITX CH160 i CH170 DIGITAL, nowe obudowy zachowują charakterystyczny dla DeepCool projekt z wysokim przepływem powietrza, oferując jednocześnie większą kompatybilność i więcej możliwości personalizacji. Oba modele wyznaczają nowy standard wśród kompaktowych obudów Micro-ATX, oferując znakomity przepływ powietrza w smukłej i stylowej konstrukcji. Zwiększone wymiary pozwalają na montaż pełnowymiarowych kart graficznych o długości do 388 mm (do 413 mm po usunięciu przednich wentylatorów) oraz zasilaczy ATX, wspieranych przez zdejmowany uchwyt montażowy, co zapewnia pełną wydajność w kompaktowym formacie.







Dzięki panelom siatkowym otaczającym obudowę, CH260 i CH270 DIGITAL zapewniają efektywny przepływ powietrza, który utrzymuje komponenty w niskiej temperaturze nawet przy dużym obciążeniu. Obsługując chłodnice do 360 mm na górze lub chłodzenie powietrzne o wysokości do 174 mm, obudowy te są gotowe na wymagania termiczne najbardziej zaawansowanych konfiguracji. Panel I/O wyposażono w złącza USB 3.0, USB Type-C Gen2 oraz gniazdo combo audio/mikrofon, co gwarantuje niezawodną łączność. Trzy zdejmowane filtry przeciwkurzowe ułatwiają konserwację. Model CH270 DIGITAL posiada pionową podstawę oraz zintegrowany na niej cyfrowy wyświetlacz, który w czasie rzeczywistym monitoruje kluczowe parametry systemu – użytkownik może przełączać się między wyświetlaniem danych CPU, GPU i PSU.



Dostępność, gwarancja i cena

Obudowa CH260 będzie dostępna w dwóch wersjach: czarnej i białej, za pośrednictwem globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool.



Sugerowane ceny detaliczne (MSRP):

• CH260: 64.99 €

• CH260 WH (biała): 69.99 €

• CH270 DIGITAL: 84.99 €

• CH270 DIGITAL WH (biała): 89.99 €



Modele CH260 (WH) oraz CH270 DIGITAL (WH) będą dostępne od 22 kwietnia 2025 r. Obudowy CH260 i CH270 DIGITAL objęte są dwuletnią gwarancją, wspieraną przez globalny serwis i wsparcie techniczne DeepCool.





Najważniejsze cechy:

• Zwiększona kompatybilność: Kompaktowy rozmiar z obsługą Micro-ATX

• Airflow: meshowe panele i sześć miejsc na wentylatory

• Przestronne wnętrze: przestrzeń na pełnowymiarowe GPU i zasilacz ATX

• Maksymalne chłodzenie: Obsługa chłodnic do 360 mm

• Nowoczesne porty: USB 3.0, USB Type-C Gen2, combo audio/mic

• Łatwość konserwacji: Dostęp bez użycia narzędzi, zdejmowane filtry przeciwkurzowe, 4 zaślepki PCIe































źródło: Info Prasowe - DeepCool