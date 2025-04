Fresh n Rebel Bold L3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent, znany z designerskich akcesoriów mobilnych audio, podkręca głośność i przedstawia Bold L3 - najnowszy model w swojej serii głośników Bluetooth. Następca Bold L2 jest jeszcze mocniejszy (40 W), ma bogatszy bas i innowacyjny pierścień do regulacji głośności. Oferuje 25 godzin ciągłego grania na jednym ładowaniu baterii. Pełna odporność na wodę i pył (IP67) sprawia, że można zabrać go na każdą imprezę, a dostępny jest w czterech kolorach. Premierowy głośnik Bold L3 od holenderskiej marki Fresh ‘n Rebel gwarantuje optymalne brzmienie, skierowane bezpośrednio w naszą stronę dzięki przetwornikowi nachylonemu pod kątem 12°. Potężny bas zapewnia 30-watowy głośnik niskotonowy RMS, a klarowne wysokie tony - 10-watowy głośnik RMS. Daje to łącznie 40 W mocy. Nadal mało? Tryb Double Fun Mode pozwala bezprzewodowo sparować dwa głośniki Bold L3, podwajając ostateczną moc (w sumie 80 W), tworząc prawdziwy dźwięk stereo i windując muzyczne przeżycia na nowy poziom.







Gotowy na każdą przygodę

Deszcz, piasek czy kurz to nie wyzwanie, gdyż Bold L3 jest niezwykle wytrzymały. Norma odporności IP67 oznacza całkowitą ochronę przed pyłem i wodą, a wytrzymała konstrukcja sprawdzi się nawet podczas intensywnych wypraw w teren. Zabrać można go dosłownie wszędzie, a potem jeśli trzeba szybko opłukać pod bieżącą wodą i kontynuować muzyczną sesję odsłuchową. Mimo większych wymiarów niż w przypadku poprzednika głośnik pozostaje całkiem kompaktowy i mobilny. Spokojnie można chwycić go w jedną dłoń, stąd świetnie sprawdzi się podczas podróży, relaksu na plaży czy spontanicznych wypadów.



Rozkręć imprezę na dobre!

W trybie Party Mode dwa urządzenia – źródła dźwięku (np. smartfon i tablet) mogą łączyć się jednocześnie z jednym głośnikiem. Tak oto łatwo można razem ze znajomymi wcielić się w role DJ-ów. Głośność wygodnie zmienia się za pomocą ruchomego pierścienia na górze urządzenia. Z boku korpusu umieszczono panel z przyciskami sterującymi – włącz/wyłącz, odtwarzanie/pauza, tryb Bluetooth oraz LED-owy wskaźnik poziomu baterii. Cała obła obudowa jest pokryta przyjemnym w dotyku chropowatym „siateczkowym” materiałem syntetycznym. Co więcej, wbudowany akumulator po naładowaniu do stanu 100 procent pozwoli na 25 godzin grania bez przerwy. Głośnik można dostać w czterech wersjach kolorystycznych: Dried Green, Ice Grey, Storm Grey i True Blue.



Katalogowa cena: 549 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel