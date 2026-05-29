Acer - nowe monitory gamingowe Predator i Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Acer rozszerza portfolio monitorów gamingowych Predator i Nitro, wprowadzając modele przygotowane zarówno dla najbardziej wymagających graczy, jak i użytkowników szukających wysokiej jakości obrazu w bardziej przystępnych konfiguracjach. Nowa linia obejmuje monitory z obsługą obrazu 3D, panelami QD-OLED, rozdzielczością 5K, technologią DFR oraz odświeżaniem sięgającym 540 Hz, a w wybranych trybach nawet 1000 Hz. Wśród nowości znalazły się: Predator XB273K 3D, Predator X34 F1, Acer Nitro XV345CKR P, Acer Nitro XV320QX oraz Acer Nitro XV273U F5. Modele różnią się przeznaczeniem i formatem, ale łączy je nacisk na płynność, ostrość obrazu i ograniczanie efektu rozrywania klatek. W zależności od modelu użytkownicy otrzymują obsługę AMD FreeSync Premium, AMD FreeSync Premium Pro oraz zgodność z NVIDIA G-SYNC Compatible.







Predator XB273K 3D – obraz 4K i głębia bez natywnej zawartości 3D

Predator XB273K 3D, to 27-calowy monitor zaprojektowany dla graczy, którzy chcą wyjść poza klasyczne, płaskie doświadczenie rozgrywki. Model łączy rozdzielczość 4K UHD z odświeżaniem 180 Hz oraz technologią śledzenia wzroku, tworząc wrażenie głębi bez konieczności korzystania wyłącznie z natywnych treści 3D. Monitor wykorzystuje lokalny model AI, który przy wsparciu mocy graficznej podłączonego urządzenia potrafi przekształcać standardowe materiały 2D w obraz 3D. Dzięki temu gry i inne treści mogą zyskać dodatkową warstwę przestrzenności, a sceny, postacie i otoczenie stają się bardziej angażujące. Nowością jest również aplikacja SpatialLabs 3D Hub, która pozwala zarządzać ustawieniami i trybami 3D, synchronizować podłączone urządzenia oraz korzystać z wybranych gier obsługujących natywny obraz 3D. Predator XB273K 3D wspiera także AMD FreeSync Premium i jest zgodny z NVIDIA G-SYNC Compatible, co pomaga utrzymać płynny obraz bez rozrywania klatek.



Predator X34 F1 – ultraszeroki QD-OLED dla wymagających graczy

Predator X34 F1, to 34-calowy monitor dla graczy, którzy oczekują połączenia bardzo wysokiej płynności, szerokiego formatu i jakości obrazu charakterystycznej dla paneli QD-OLED. Zakrzywiona matryca 1800R o proporcjach 21:9 i rozdzielczości WQHD 3440 × 1440 ma mocniej otaczać pole widzenia, zwiększając immersję w grach, szczególnie w tytułach wyścigowych, akcji i produkcjach nastawionych na eksplorację. Panel QD-OLED Penta Tandem oferuje odświeżanie 360 Hz i czas reakcji 0.03 ms GTG, co przekłada się na wysoką responsywność w dynamicznych scenach. Monitor zapewnia 99-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3, dokładność kolorów Delta E <2 oraz certyfikację VESA DisplayHDR True Black 500, dzięki czemu dobrze radzi sobie zarówno z szybką rozgrywką, jak i treściami o wysokim kontraście. Predator X34 F1 wspiera AMD FreeSync Premium Pro, jest zgodny z NVIDIA G-SYNC Compatible i obsługuje VRR. Panel QD-OLED Penta Tandem wykorzystuje pięciowarstwową strukturę niebieskiej emisji, która ma poprawiać jasność i efektywność, a jednocześnie wspierać dłuższą żywotność oraz trwałość ekranu. Dla graczy spędzających przy monitorze wiele godzin przewidziano technologie ochrony wzroku, takie jak BlueLightShield Pro, Flickerless i Low-dimming.



Acer Nitro XV345CKR P – 5K, Mini LED i elastyczna płynność dzięki DFR

Acer Nitro XV345CKR P, to 34-calowy, zakrzywiony monitor dla graczy, którzy chcą połączyć wysoką szczegółowość obrazu z elastycznością w zależności od typu rozgrywki. Model oferuje rozdzielczość 5K WUHD 5120 × 2160, panel VA oraz podświetlenie Mini LED z 1344 strefami, co pozwala uzyskać mocniejszy kontrast, lepszą kontrolę jasności i większą głębię obrazu. Monitor pracuje z odświeżaniem 180 Hz, ale dzięki technologii DFR może przełączyć się na tryb WFHD 2560 × 1080 przy 360 Hz. To rozwiązanie pozwala użytkownikowi wybrać pomiędzy maksymalną szczegółowością obrazu a wyższą płynnością, zależnie od tego, czy w danym momencie ważniejsza jest jakość wizualna, czy szybkość reakcji. Acer Nitro XV345CKR P posiada certyfikację VESA DisplayHDR 1000, pokrywa 95% przestrzeni DCI-P3 i oferuje dokładność kolorów Delta E <2. Monitor obsługuje również AMD FreeSync Premium Pro i jest zgodny z NVIDIA G-SYNC Compatible, co pomaga utrzymać płynny obraz w grach o zmiennej liczbie klatek.



Acer Nitro XV320QX – 5K dla graczy i twórców

Acer Nitro XV320QX został przygotowany dla użytkowników, którzy oprócz grania zajmują się również tworzeniem treści lub po prostu potrzebują bardzo szczegółowego obrazu. 31,5-calowy ekran IPS oferuje rozdzielczość 5K 5120 × 2880 oraz odświeżanie 165 Hz, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w grach, jak i przy edycji zdjęć, wideo, pracy z wieloma oknami czy projektach wymagających dużej przestrzeni roboczej. Dzięki technologii DFR monitor może przełączyć się na tryb QHD 2560 × 1440 przy 330 Hz, co daje większą płynność w szybkich grach sieciowych. Użytkownik może więc korzystać z rozdzielczości 5K wtedy, gdy liczy się szczegółowość, lub wybrać wyższe odświeżanie w scenariuszach nastawionych na rywalizację. Model oferuje czas reakcji do 0,5 ms GTG, obsługę AMD FreeSync Premium, 95-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3 oraz Acer HDR400. Wygodę obsługi poprawiają Acer Smart Dial i pilot na podczerwień, które pozwalają szybciej regulować ustawienia takie jak jasność, kontrast czy źródło sygnału.



Acer Nitro XV273U F5 – ekstremalna szybkość w bardziej dostępnej formie

Acer Nitro XV273U F5, to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o graczach, dla których najważniejsze są szybkość reakcji i płynność obrazu. Model oferuje rozdzielczość QHD 2560 × 1440 i maksymalne odświeżanie do 540 Hz. Dzięki technologii DFR monitor obsługuje również tryb HD 1280 × 720 przy 1000 Hz, zapewniając ekstremalnie wysoką płynność w scenach 2D i najbardziej dynamicznych grach. Acer Nitro XV273U F5 wykorzystuje szybki panel IPS, oferuje czas reakcji do 0,5 ms GTG oraz VRB Pro, co pomaga zwiększyć ostrość ruchu. Monitor wspiera AMD FreeSync Premium i jest zgodny z NVIDIA G-SYNC Compatible, ograniczając rozrywanie obrazu i przycięcia animacji. Model oferuje także 95-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3, dokładność kolorów Delta E <2 oraz certyfikację VESA DisplayHDR 600. Gamingowy charakter podkreślają podwójne listwy świetlne, czarne ramki z przodu oraz biały tył i podstawa.



Ceny i dostępność

Predator XB273K 3D będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r. w cenie od 1499 euro.

Predator X34 F1 będzie dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2026 r. w cenie od 1299 euro.

Acer Nitro XV345CKR P będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r. w cenie od 799 euro.

Acer Nitro XV320QX będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r. w cenie od 999 euro.

Acer Nitro XV273U F5 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r. w cenie od 599 euro.

Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od regionu.





























źródło: Info Prasowe / Acer