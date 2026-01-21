Acer - szkolne Chromebooki z procesorem MediaTek Kompanio 540

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

cer zaprezentował dwa nowe Chromebooki zaprojektowane z myślą o edukacji: Acer Chromebook Spin 311 oraz Acer Chromebook 311. To pierwsze modele producenta dla szkół, które wykorzystują nowy procesor MediaTek Kompanio 540, łącząc wydajność potrzebną do codziennej nauki z energooszczędną konstrukcją, nastawioną na długą pracę na baterii i łatwe zarządzanie w szkolnym środowisku. Nowe urządzenia celują w realia współczesnych klas — od pracy w przeglądarce i narzędziach Google, przez wideolekcje i współdzielone projekty, aż po bardziej angażujące scenariusze, w tym zajęcia STEM oraz wykorzystanie Minecraft Education Edition. Dodatkowym wyróżnikiem ma być mobilność: oba modele oferują do 15 godzin działania na jednym cyklu baterii, a szybkie ładowanie ułatwia funkcjonowanie zarówno w modelu 1:1 (sprzęt zabierany do domu), jak i w szkolnych pracowniach, gdzie urządzenia bywają współdzielone między uczniami.







Dwa podejścia do tej samej potrzeby: klasyczny laptop lub 360° konwertowalny

Acer Chromebook 311 (C725/T) to klasyczna konstrukcja typu clamshell — lekka, kompaktowa i łatwa do przenoszenia, szczególnie dla młodszych uczniów. Z kolei Acer Chromebook Spin 311 (R725T) stawia na większą elastyczność: zawias 360° pozwala korzystać z urządzenia w kilku trybach, w tym jako tabletu do czytania, notatek czy szkicowania, co dobrze wpisuje się w lekcje wymagające większej interakcji. Oba modele wyposażono w 11,6-calowy ekran HD (1366 × 768) z matrycą IPS, a w wersji Spin przewidziano również wariant z antybakteryjnym szkłem Corning® Gorilla Glass. W zależności od konfiguracji dostępna jest także opcja ekranu z certyfikacją TÜV Rheinland w zakresie ograniczonej emisji światła niebieskiego.



Nowe Chromebooki mają wspierać naukę zespołową i treści wideo — oba modele otrzymały kamerę Full HD z obsługą dwóch mikrofonów, a w wybranych konfiguracjach także kamerę world-facing (kierowaną na otoczenie), przydatną w projektach przyrodniczych czy artystycznych. Acer podkreśla również obecność klawisza Quick Insert, który ma przyspieszać dostęp do narzędzi i funkcji wykorzystywanych w codziennej pracy. W kontekście szkół istotna jest także stabilność połączenia: nowe modele oferują Wi-Fi 7 (opcjonalnie) oraz Bluetooth 5.3, co ma poprawiać komfort działania zarówno w sieci szkolnej, jak i podczas korzystania z akcesoriów.



Trwałość, niższy koszt utrzymania i rozwiązania pod szkolne realia

Projektując nową serię, Acer mocno akcentuje temat wytrzymałości i serwisowania — czyli elementów, które realnie wpływają na koszt utrzymania szkolnych flot urządzeń. Chromebooki spełniają wymagania testów MIL-STD 810H i zostały wyposażone w zestaw rozwiązań chroniących sprzęt w środowisku, gdzie upadki i przypadkowe zalania są codziennością. Obudowa ma wzmocnioną konstrukcję odporną na uderzenia, amortyzujące narożniki oraz wewnętrzny „plaster miodu”, a całość ma wytrzymywać upadki z wysokości do 122 cm. Producent zwraca też uwagę na wzmocnienia wokół panelu LCD oraz portów I/O, które zwykle są najbardziej narażone na intensywne użytkowanie.



W praktyce szkolnej kluczowe jest również zabezpieczenie przed rozlanymi napojami — klawiatura ma system odprowadzania cieczy, który pomaga chronić wnętrze urządzenia przy zalaniu do 330 ml. Całość uzupełniają gumowane elementy poprawiające chwyt, tak aby nawet młodsi uczniowie mogli wygodniej przenosić sprzęt między salami.

Dodatkowo - producent podkreśla modułowy charakter konstrukcji, który ma skracać czas napraw i ograniczać koszty serwisowania. Klawiaturę można zdjąć i wymienić po odkręceniu dwóch śrub, a klawisze mają być mocowane mechanicznie tak, aby utrudnić ich przypadkowe wyrwanie, jednocześnie ułatwiając naprawę technikom. Dodatkowo porty USB-C są modułowe, co ma usprawniać wymianę elementów najczęściej uszkadzanych w intensywnie eksploatowanych urządzeniach.



Z myślą o zrównoważonym rozwoju i standardach zakupów edukacyjnych

Nowe Chromebooki wpisują się również w działania Acer w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystują m.in. tworzywa PCR, a producent zwraca uwagę na energooszczędną konstrukcję i ekologiczne podejście do opakowań. Modele są zarejestrowane w EPEAT oraz spełniają wymagania Energy Star i TCO.



Laptopy będą dostępne dla szkół także z Chrome Education Upgrade, co ma usprawniać wdrażanie, bezpieczeństwo oraz wsparcie IT całej floty urządzeń. Acer akcentuje również zero-touch enrollment, czyli automatyczne przypisywanie urządzeń do środowiska szkolnego bez czasochłonnej konfiguracji ręcznej w każdej placówce.



Cena i dostępność

Acer Chromebook 311 (C725) dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r. w cenie od 329 EURO

Acer Chromebook Spin 311 (R725T) dostępny będzie w regionie EMEA od marca 2026 r. w cenie od 379 EURO

























źródło: Info Prasowe - ACER