Logitech prezentuje Rally AI Cameras

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech ogłosiła premierę Rally AI Camera oraz Rally AI Camera Pro - innowacyjnych kamer konferencyjnych, które wprowadzają zaawansowaną inteligencję wideo do dużych przestrzeni biurowych. Nowa seria łączy w sobie potężną moc AI z niemal niewidocznym designem, który idealnie wtapia się w wystrój dużych, nowoczesnych wnętrz. Model Rally AI Camera Pro to najbardziej zaawansowana kamera w portfolio Logitech, natomiast Rally AI Camera stawia na stylową integrację z otoczeniem.







Potężna technologia w minimalistycznej formie

Logitech połączył to, co najlepsze z dwóch światów: najwyższą jakość obrazu znaną z kultowej Rall Camera oraz inteligentne funkcje wideo, które do tej pory były zarezerwowane dla największych urządzeń marki. Nowe kamery są na tyle kompaktowe, że bez trudu odnajdą się w salach zarządu, aulach wykładowych czy dużych salach konferencyjnych, nie dominując przy tym nad wystrojem pomieszczenia.



Dyskretny montaż i pełne poczucie prywatności

Po raz pierwszy Logitech oferuje opcję montażu wewnątrzściennego, dzięki czemu kamera staje się niemal niewidoczna. Urządzenia można również zamontować na suficie, nad ekranem TV lub bezpośrednio na ścianie. Aby zapewnić pełen komfort i prywatność uczestnikom spotkań, kamery wyposażono w automatyczną migawkę, która fizycznie zasłania obiektyw, gdy urządzenie nie jest używane.



Wideokonferencje w kinowej jakości

Z technologią RightSight 2, kamery automatycznie kadrują grupę, mówcę lub układają uczestników w czytelną siatkę w czasie rzeczywistym. Wykorzystując techniki znane z produkcji filmowych, system płynnie zmienia punkty widzenia, eliminując poczucie dystansu u osób pracujących zdalnie.



Każdy szczegół pod kontrolą

Dzięki współpracy wielu kamer (np. w systemach Zoom Intelligent Director czy Microsoft Teams), spotkania biznesowe nabierają dynamiki profesjonalnych produkcji telewizyjnych. Obie kamery posiadają specjalnie zaprojektowany obiektyw z 1-calowym przetwornikiem i szerokim kątem widzenia (115º), co pozwala uchwycić każdy gest, nawet przy słabym oświetleniu. Model Pro dodatkowo oferuje 15-krotny zoom hybrydowy, który z niezwykłą precyzją pokazuje detale i osoby prowadzące prezentacje w bardzo dużych salach.



Dane, które pomagają optymalizować koszty

Rally AI Cameras to nie tylko obraz, to także cenne dane dla biznesu. Urządzenia wykrywają, jak często i przez ile osób używane są poszczególne sale, przesyłając te informacje do platformy Logitech Sync. Dzięki temu managerowie mogą lepiej planować przestrzeń biurową i realnie oszczędzać na kosztach nieruchomości. System rozwiązuje też problem tzw. ‘spotkań-widm’ - jeśli nikt nie pojawi się w zarezerwowanej sali, kamera wykryje brak osób i automatycznie ją zwolni w kalendarzu.



Łatwiejsza praca działów IT

Instalacja i zarządzanie nowymi kamerami jest bardzo proste. Można je podłączyć za pomocą kabla USB lub jednego kabla kategorii (przy użyciu opcjonalnego zestawu Rally AI Camera Extension Kit). Urządzenia są kompatybilne z systemami audio, takimi jak Rally Plus, oraz profesjonalnymi rozwiązaniami pro-audio. Dzięki łączności WiFi i Ethernet, zdalne aktualizacje i rozwiązywanie problemów w Logitech Sync zajmują zaledwie kilka kliknięć.



Projektowane z myślą o środowisku

Zgodnie z filozofią Logitech, kamery Rally AI zostały zaprojektowane z myślą o środowisku. Do ich produkcji wykorzystano aluminium o niskim śladzie węglowym, a opakowania papierowe pochodzą z lasów certyfikowanych przez FSC™ oraz innych kontrolowanych źródeł.



Cena i dostępność

Nowe rozwiązania oferują funkcjonalność klasy premium w konkurencyjnej cenie. Logitech Rally AI Camera Pro będzie dostępna w cenie 2999 €, a model Rally AI Camera w cenie 2499 €. Produkty trafią do sprzedaży w kolorach grafitowym i biało-szarym odpowiednio wiosną i latem 2026 roku. Będą dostępne na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych sprzedawców.































źródło: Info Prasowe - Logitech