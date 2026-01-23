MSI Roamii BE Pro Mesh System - wydajne Wi-Fi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI rozszerza swoje portfolio rozwiązań sieciowych, prezentując system Wi-Fi 7 Mesh Roamii BE Pro - nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej wydajności i stabilności, dla których liczą się też kwestie estetyczne. Nowy system mesh zapewnia płynną i szybką łączność w całym domu, umożliwiając komfortowe streamowanie treści, granie online oraz obsługę rozbudowanego ekosystemu smart home bez kompromisów. Roamii BE Pro wykorzystuje potencjał najnowszej technologii Wi-Fi 7, oferując obsługę trzech pasm o łącznej przepustowości sięgającej 9.4 Gb/s. Prędkości do 5764 Mb/s w paśmie 6 GHz, 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz zapewniają stabilne i szybkie połączenie nawet przy dużym obciążeniu sieci.







System wyposażono również w cztery porty Ethernet 2,5 Gb/s, które mogą pełnić rolę przewodowego backhaulu mesh lub szybkiego połączenia dla najbardziej wymagających urządzeń, gwarantując minimalne opóźnienia i maksymalną niezawodność. Zaawansowane funkcje, jak MLO (Multi-Link Operation) oraz modulacja 4K-QAM, przekładają się na ultraniskie opóźnienia i wyjątkową stabilność połączenia. Technologia MSI FortiSecu zapewnia całodobową ochronę wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, a wbudowane filtry treści pomagają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Funkcja Adaptive Roaming umożliwia płynne przełączanie się urządzeń pomiędzy węzłami sieci mesh, co pozwala korzystać z internetu bez przerw, nawet podczas przemieszczania się po domu.



Zestaw Roamii BE Pro został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych gospodarstwach domowych naszpikowanych technologiami. System obsługuje ponad 200 urządzeń jednocześnie, a konfiguracja złożona z dwóch jednostek pozwala objąć zasięgiem powierzchnię około 660 m², czyniąc go idealnym rozwiązaniem także dla dużych domów. Istotnym elementem Roamii BE Pro jest również prostota obsługi. Intuicyjna konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej oraz inteligentne narzędzia, jak Find WiFi Spot, pomagają użytkownikom w optymalnym rozmieszczeniu węzłów w celu uzyskania najlepszego możliwego zasięgu. Całości dopełnia elegancka biała obudowa o trójkątnej podstawie z konfigurowalnym podświetleniem RGB, dzięki czemu urządzenie naturalnie wpisuje się w estetykę nowoczesnych wnętrz.



Wprowadzając Roamii BE Pro, MSI kontynuuje swoją misję redefiniowania domowych sieci, oferując rozwiązanie, które łączy wysoką wydajność, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, odpowiadając na potrzeby współczesnych gospodarstw domowych.



Sugerowana cena producenta za zestaw Roamii BE Pro Mesh System z dwoma jednostkami to 1339 PLN, a za pojedynczą jednostką 709 PLN.



























źródło: Info Prasowe - MSI