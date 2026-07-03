Acer- dwa mobilne routery 5G: Connect M4 oraz Connect M6e

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sezon urlopowy rozpoczął się już w pełni, a wraz z nim powraca pytanie - jak zapewnić stałe połączenie z siecią poza domem? Acer odpowiada na tę zagwozdkę dwoma mobilnymi routerami 5G: Connect M4 oraz Connect M6e. Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o ludziach aktywnych, od podróżujących do pracy pociągiem, delegatów, przez fanów noclegów pod gołym niebiem, aż po tych, którzy spędzają wakacje w miejscach, gdzie hotelowy Internet jest nieosiągalny. Wytrzymała konstrukcja IP68, obsługa dwóch kart SIM oraz technologia 5G sprawiają, że te routery są gotowe na każdy kierunek świata, nawet ten najbardziej egzotyczny.







Internet, który jedzie razem z Tobą

Acer Connect M4 to kompaktowy router mobilny 5G, który jednocześnie pełni funkcję powerbanku dzięki akumulatorowi 6500 mAh z ładowaniem wstecznym. Urządzenie łączy do 16 urządzeń jednocześnie przez Wi-Fi 6 (802.11ax) w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz, oferując szybkie połączenie nawet w zatłoczonych miejscach. M4 obsługuje fizyczną kartę nano-SIM oraz eSIM i vSIM (wirtualna karta SIM technologii SIMO). W praktyce oznacza to dostęp do sieci w ponad 135 krajach bez konieczności szukania lokalnej karty prepaid na zagranicznym lotnisku. Certyfikat ochrony IP54 zapewnia odporność na zachlapania i kurz, a wytrzymała konstrukcja absorbuje codzienne wstrząsy podróżniczego życia. Dotykowy wyświetlacz 2.4 cala pozwala błyskawicznie sprawdzić stan sieci i baterii bez sięgania po telefon. Dodatkowym atutem jest ochrona sieci w standardzie WPA3 oraz obsługa VPN klasy korporacyjnej - to szczególnie istotne dla osób pracujących zdalnie podczas podróży, które potrzebują bezpiecznego połączenia z firmowymi zasobami z każdego miejsca na ziemi.



Szybkość klasy premium w kieszeni

Kolejną wakacyjną propozycją jest Acer Connect M6e. To flagowy router dla osób, którym nie wystarczy zwykłe połączenie z internetem - chcą mieć najlepsze. Obsługuje Wi-Fi 6E, czyli najnowszy standard bezprzewodowy z obsługą pasma 6 GHz, który zapewnia prędkości pobierania do 1500 Mbps i minimalne opóźnienia. Sprzęt obsługuje nawet do 20 urządzeń jednocześnie. To, co wyróżnia M6E na tle poprzedniej generacji, to obsługa TRI-SIM: fizycznej karty nano-SIM, eSIM z możliwością przechowywania do 10 profili operatorów oraz vSIM technologii SIMO z funkcją Signal Scan - router automatycznie wybiera najsilniejszy sygnał spośród dostępnych sieci w ponad 135 krajach. Certyfikat IP68 oraz wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD-810 gwarantują odporność na pył, wodę i ekstremalne warunki atmosferyczne. Bateria 8000 mAh zapewnia nawet do 28 godzin nieprzerwanego oglądania wideo jakości HD. Kolorowy ekran dotykowy 2.4 cala i moduł NFC umożliwiają błyskawiczne parowanie urządzeń jednym dotknięciem - bez haseł i konfiguracji.



Nieograniczone możliwości w przystępnej cenie

Mobilne routery Acer to nie są urządzenia biurowe. Urządzenia powstały z myślą o ludziach, którzy jednocześnie są odważni i żądni przygód, ale nie chcą rezygnować z wygód. Certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H, odporna obudowa, obsługa najszybszych sieci 5G i możliwość korzystania z dwóch operatorów jednocześnie sprawiają, że oba routery są równie gotowe na wyprawę do lasów deszczowych Amazonii, jak i na weekendowy wypad na Mazury.



Ponadto kupując te modele routerów, możecie skorzystać z pakietów danych 1 oraz 20 GB Internetu mobilnego na start, dostępnego w 64 krajach.



Ceny

Acer Connect M4 - 876.99 PLN

Acer Connect M6E - 989.99 PLN



















źródło: Info Prasowe - ACER