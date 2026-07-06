Razer Axon Wallpaper Engine wkracza na smartfony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił, że Razer Axon Wallpaper Engine trafia na urządzenia mobilne, dostarczając spersonalizowane tapety wprost na ekrany użytkowników Androida na całym świecie. Aplikacja Razer Axon Wallpaper Engine Mobile, która jest już gotowa do wstępnej rejestracji w Google Play, oficjalnie zadebiutuje 15 lipca 2026 r. Od 3 do 29 lipca fani mogą wziąć udział w dwóch kampaniach promocyjnych, w których do wygrania jest mobilny sprzęt gamingowy od Razera. Dostępny wcześniej wyłącznie na komputerach osobistych, Razer Axon Wallpaper Engine stale powiększał swoją bibliotekę tapet, artystycznych współprac i projektów wizualnych stworzonych po to, by odmieniać cyfrową przestrzeń.







Zbiór ten obejmuje setki ekskluzywnych dzieł opartych na licencjonowanych markach, a także prace niezależnych twórców i artystów. Wraz z mobilnym debiutem użytkownicy Androida mogą teraz zabrać ten sam poziom personalizacji dosłownie wszędzie, gdzie tylko zechcą. Korzystając z aplikacji, użytkownicy mogą przeglądać, pobierać i ustawiać tapety z istniejącej biblioteki Axon, w tym wysokiej jakości animacje i projekty inspirowane grami, rozrywką oraz oryginalnymi materiałami od Razera.



Wstępna rejestracja i prezenty na start

Aby uczcić mobilną premierę, Razer zorganizuje dwie kampanie z nagrodami:

- Konkurs za wstępną rejestrację: Od 3 do 15 lipca fani mogą zarejestrować się w Razer Axon Wallpaper Engine Mobile za pośrednictwem Google Play jeszcze przed oficjalną premierą. Do wygrania jest jedna z sześciu nagród — trzy pary słuchawek Razer Hammerhead V3 HyperSpeed oraz trzy kontrolery Razer Kishi V3. Obowiązują dodatkowe warunki i zasady.

- Konkurs w dniu premiery: Od 15 do 29 lipca fani mogą wejść w interakcję z oficjalnym premierowym postem Razera w mediach społecznościowych, aby zyskać szansę na wygranie jednego z trzech pakietów sprzętu. Każdy z nich zawiera słuchawki Razer Kraken V4, mysz Razer Basilisk V3 Pro 35K oraz klawiaturę Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed. Obowiązują dodatkowe warunki i zasady.



Po więcej szczegółów, w tym informacji o tym, jak wziąć udział, zapraszamy pod adres: gleam.io/sAYwg/razer-razer-axon-wallpaper-engine-app-preregistration-giveaway.

Aby wstępnie zarejestrować się w Razer Axon Wallpaper Engine Mobile w Google Play, odwiedź: play.google.com/store/apps/details.

















źródło: Info Prasowe - Razer