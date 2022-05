Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił dziś debiut nowego Chromebooka Spin 514. Zasilany przez najnowsze procesory AMD Ryzen 5000 z serii C, oparte na architekturze AMD „Zen 3” i grafice AMD Radeon, zapewni wyjątkowo wysoką wydajność pracy. Nowy laptop to także 14-calowy wyświetlacz Full HD, doskonała jakość dźwięku oraz specjalne wzmocnienie zgodne z normą wojskową MIL-STD 810H. Nowy laptop to owoc wielokrotnie nagradzanej współpracy przy tworzeniu Chromebooków między firmami Acer i AMD. Dzięki temu laptopy te zapewniają największą wydajność w cienkich i lekkich konstrukcjach.







Potężna moc procesorów AMD Ryzen i ekranu Full HD

Nowy Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H), dzięki najnowszym procesorom AMD Ryzen 5000 C-Series opartym na architekturze AMD „Zen 3”, czyni go mistrzem wielozadaniowości. Laptop poradzi sobie z każdym zadaniem - od finansów osobistych po obsługę najnowszych aplikacji. Grafika AMD Radeon zapewnia płynny obraz podczas grania w gry w chmurze i oglądania filmów w wysokiej jakości. Całość prezentuje się na 14-calowym, multidotykowym wyświetlaczu IPS Full HD Chromebooka. Dodatkowe wrażenia zapewnią żywa paleta kolorów 100% sRGB i bardzo wąskie ramki boczne o grubości 6,1 mm (0,24 cala), dzięki czemu ekran będzie lepiej widoczny. Natomiast szkło Corning Gorilla Glass uchroni go od zadrapań i wgnieceń.



W nowym Chromebooku znalazły się też rozwiązania pod kątem pracy i nauki zdalnej. Osoby korzystające z home office lub szkoły w wersji online będą mogły doświadczyć wysokiej jakości wideokonferencji i zajęć w sieci za pomocą kamery internetowej Full HD, dodatkowo wyposażoną w technologię redukcji odbicia światła. Nie bez znaczenia jest też wysoka jakość dźwięku, która zapewnia komfort pracy za pomocą dwóch mikrofonów i dwóch głośników. Natomiast po zakończonej wideokonferencji możemy skorzystać ze specjalnej przysłony, która zapewni nam prywatność.



Mocny nie tylko pod kątem wydajności

Trwałość klasy wojskowej MIL-STD 810H w połączeniu z aluminiowymi pokrywami zapewni użytkownikom ochronę, której potrzebują - do pracy, na zajęcia i do zabawy. Co więcej, konwertowalna konstrukcja Chromebooka Spin 514 jest wyposażona w zawiasy 360 stopni, dzięki czemu jego ekran dotykowy może być używany w czterech różnych trybach: do wyświetlania prezentacji, tryb tabletu do rozrywki, tryb clamshell do wprowadzania danych za pomocą klawiatury oraz tryb namiotu do wykorzystania w niewielkich przestrzeniach. Bateria zapewnia produktywność nawet do 10 godzin w każdym z powyższych ustawień.



Nowy Acer Chromebook Spin 514 jest również wyposażony w funkcjonalne rozwiązania, w tym szybkie Wi-Fi 6, które zapewnia niezawodną wydajność i łączność. Laptop ma również porty USB Gen 2 Type-C i opcjonalnie HDMI. Nawigacja po wytrzymałym touchpadzie wykonanym z Corning Gorilla Glass jest niezwykle płynna, a podświetlana klawiatura dostępna w wybranych modelach zwiększa produktywność w różnych warunkach oświetleniowych.



Acer Chromebook Enterprise Spin 514

Acer i AMD przygotowały także specjalną wersję tego laptopa dla użytkowników korporacyjnych. Acer Chromebook Enterprise Spin 514 jest wyposażony w funkcje biznesowe systemu operacyjnego Chrome OS, które zapewniają pracownikom nowoczesne wrażenia oraz szybko działające urządzenie z wbudowanymi zabezpieczeniami. Dodatkowo pozwala obniżyć całkowity koszt utrzymania. Urządzenia Acer Chromebook Enterprise uwalniają działy IT od prozaicznych zadań administracyjnych, ułatwiają współpracę oraz zapewniają bezpieczny dostęp do danych i aplikacji dla pracowników pracujących w chmurze.



Obsługa systemu operacyjnego Chrome i aplikacji

Chromebooki Acer są oparte na systemie operacyjnym Chrome, zapewniając krótki czas rozruchu, łatwość obsługi, bezpieczeństwo i dłuższą żywotność baterii. Laptopy te obsługują aplikacje internetowe, a także aplikacje zainstalowane za pośrednictwem Google Play, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich ulubionych aplikacji do pracy, szkoły, działań kreatywnych i innych.



Ceny i dostępność

Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność różnią się w zależności od regionu. Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H) oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-3H w regionie EMEA będą dostępne w trzecim kwartale tego rok w sugerowanych cenach od 749 EURO oraz 849 EURO (wersja Enterprise).

































Źródło: Info Prasowe / Acer