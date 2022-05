F1 22 od EA SPORTS prezentuje pierwszy przejazd po torze w Miami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters wraz z Electronic Arts prezentują po raz pierwszy rozgrywkę w F1 22 od EA SPORTS na trasie Miami International Autodrome Circuit tuż przed rozpoczęciem inauguracyjnego FORMUŁA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX. Przejazd w wykonaniu bohatera okładki, obecnego lidera Mistrzostw Świata Formuły 1, Charlesa Leclerka pozwala graczom dokładnie prześledzić wyzwania, które czekają dwudziestkę kierowców podczas nadchodzącego weekendu. Tor położony w samym sercu miasta, postawi kierowców i graczy przed wyzwaniem w postaci 19 zakrętów, z których wiele znajduje się w pełnym świetle Hard Rock Stadium, siedziby drużyny NFL Miami Dolphins. Dzięki trzem strefom DRS i długiej prostej start-finisz, na której spodziewana prędkość może wynieść 320 km/h, będzie wiele okazji do wyprzedzania na tym szybkim i płynnym torze o długości 5.41 km.







F1 22 ukaże się 1 lipca 2022 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i PC za pośrednictwem EA App, Origin, Steam i Epic Store. Gracze mogą złożyć zamówienie przedpremierowe na cyfrową wersję F1 22 Champions Edition, aby uzyskać dodatkową zawartość i dostęp do gry o trzy dni wcześniej. Przez ograniczony czas w edycji Champions Edition dostępna będzie dodatkowa zawartość, w tym ograniczony czasowo pakiet inspirowany kultową panoramą Miami i światłami tego miasta.



















Źródło: Info Prasowe / EA