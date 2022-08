Acer Chromebook Vero 514 - Czas na Acer Green Day

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zapowiada nowego laptopa z najbardziej przyjaznej środowisku serii Vero. Tym razem producent postawił na tanie, funkcjonalne i cieszące się coraz większą popularnością Chromebooki. Firma, przy okazji Acer Green Day, rozszerza także swój program zrównoważonego rozwoju Earthion, dzięki czemu jej produkty będą jeszcze bardziej ekologiczne. Przy tej okazji rozpoczyna się też specjalne wyzwanie dla Ziemi kierowane do pracowników, partnerów, dostawców i klientów Acera. Pierwszym urządzeniem w tej linii jest obecny na rynku od ponad roku laptop Aspire Vero. Acer wprowadził też w tej serii do globalnej sprzedaży monitory, komputer typu All-in-one, laptop z serii Travlemate oraz peryferia komputerowe.







Dziś do rodziny Vero dołącza kolejny jej członek - Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T). Charakteryzuje się on przemyślaną konstrukcją, która uwzględnia cały okres użytkowania produktu. Łatwo go modernizować, naprawiać, demontować i poddawać recyklingowi. Wykorzystuje również materiały pochodzące z recyklingu w większości obszarów produktu, w tym 30% plastiku z recyklingu (PCR) w obudowie i 50% plastiku PCR w nakładkach na klawisze oraz 100% plastiku pochodzącego z oceanów na powierzchni touchpada i 90% opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.



Wnętrze Chromebooka Vero 514 prezentuje się równie atrakcyjnie. Sprzęt został wyposażony w najnowsze procesory Intel Core 12. generacji oraz grafikę Intel Iris Xe, dzięki czemu dobrze sprosta wyzwaniom zarówno pod kątem produktywności w pracy jak i w czasie wolnym. W obu przypadkach będziemy działać na 14-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości Full HD (w opcji z ekranem dotykowym) o jasności 300 nitów i szerokiej, 100% gamie kolorów sRGB. Natomiast szybko ładująca się bateria pozwala na dłuższą pracę przez cały dzień, ponieważ Chromebook może naładować do 50% swojej 10-godzinnej pracy w zaledwie 30 minut.



Acer Chromebook Vero 514 ukaże się także w wersji Enterprise kierowanej do użytkowników biznesowych. Laptop będzie miał dostęp do specjalnych narzędzi systemu ChromeOS stworzonych dla tej grupy, w tym zaawansowanych zabezpieczeń, raportowania, skalowalnego zarządzania w chmurze i bezdotykowej rejestracji.



W miarę zbliżania się do celu, jakim jest wprowadzenie do 2025 roku 30% plastiku PCR do wszystkich głównych produktów, Acer, odpowiedzialny także za gamingową markę Predator, będzie nadal poszukiwać nowych, bardziej ekologicznych materiałów na potrzeby przyszłych sprzętów.

Laptop Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H/T) będzie dostępny w regionie EMEA od listopada, w cenie od około 2870 PLN (599 EURO).





Warto także przypomnieć, że w zeszłym roku Grupa Acer dołączyła do inicjatywy RE100, w ramach której zobowiązała się do pozyskiwania dla swoich potrzeb 100% energii odnawialnej do 2035 roku. Już pod koniec 2020 biura Acer w ponad 30 krajach na całym świecie korzystały w 100% z energii odnawialnej. W tym samym czasie z tego źródła pochodziło też 45% energii zużywanej przez Grupę Acer.



Acer wraz z markami Predator i ConceptD chce także wykorzystać nasz zapał do troski o Ziemię, ponieważ zrównoważony rozwój, to zadanie dla całej planety i jej mieszkańców. Dlatego z okazji Acer Green Day firma rozpoczęła "21-dniowe wyzwanie", będące częścią misji Earthion. Polega ono na zachęcaniu pracowników do codziennego podejmowania działań proekologicznych, tak aby stały się ich nawykiem. W tym roku wyzwanie to zostało rozszerzone na pracowników zatrudnionych przez partnerów i dostawców firmy Acer, a także na klientów.



Jak wziąć udział w wyzwaniu? Wystarczy wejść do serwisu Instagram i opisać swoją historię z hashtagiem #Acer21DayChallenge. W poszukiwaniu inspiracji warto zerknąć na propozycje przygotowane przez influencerów - ambasadorów akcji, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z ograniczaniem/ponownym użyciem/recyklingiem oraz o działaniach, które włączają ekologię do ich stylu życia.

























