Samsung prezentuje super wydajny dysk 990 PRO SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Firma Samsung, światowy lider w dziedzinie zaawansowanych technologii pamięci, zaprezentowała wysokowydajny dysk NVMe SSD 990 PRO, który bazuje na technologii PCIe 4.0. Nowy dysk SSD zapewnia wysoką prędkość odczytu i zapisu danych oraz charakteryzuje się doskonałym współczynnikiem wydajności energetycznej, co czyni go idealnym rozwiązaniem do gamingu i innych wymagających zastosowań, takich jak grafika 3D, edycja wideo w rozdzielczości 4K czy analiza danych. Dzięki najnowszym rozwiązaniom z zakresu V-NAND oraz nowemu, autorskiemu kontrolerowi firmy Samsung, dyski serii 990 PRO oferują najwyższą prędkość, dostępną w produktach Samsung wyposażonych w interfejs PCIe 4.0.







Dysk 990 PRO gwarantuje prędkość odczytu i zapisu sekwencyjnego wynoszącą odpowiednio 7450 i 6900 megabajtów na sekundę (MB/s), zaś prędkości zapisu i odczytu losowego wynoszą odpowiednio do 1400K i 1550K IOPS. Dzięki zwiększeniu prędkości pracy w trybie losowym aż o 55% w porównaniu do modelu 980 PRO, dysk 990 PRO szczególnie dobrze spisuje się w grach, jak również przy tworzeniu treści kreatywnych oraz podczas przetwarzania dużych ilości danych.



Wysoko wydajne dyski SSD NVMe są również niezwykle ważnym elementem konsoli do gier, gdyż pozwalają w pełni wykorzystać najnowsze technologie podczas rozgrywki. Dysk 990 PRO skraca czas ładowania danych przez komputery PC i konsole, zapewniając graczom bardziej realistyczne wrażenia. Podczas testów przeprowadzonych w Forspoken – najnowszej grze RPG studia Luminous Productions, która obsługuje premierową technologię ładowania danych – stwierdzono, że czas wgrywania mapy był zbliżony do jednej sekundy (w porównaniu z czterema sekundami dla dysku SATA SSD i 28 sekundami dla dysku twardego (HDD)).



Architektura nowego sterownika zapewnia niski pobór mocy i znacząco poprawia efektywność energetyczną dysku SSD, zwiększając ją nawet o 50% w porównaniu z modelem 980 PRO. Na sterowniku dysku 990 PRO zastosowano ponadto niklową powłokę, zaś sam dysk wyposażono w odprowadzającą ciepło warstwę, która gwarantuje niezawodne zarządzanie poziomem energii termicznej. Dodatkowe zabezpieczenie opracowane przez Samsung – technologia Dynamic Thermal Guard gwarantuje ponadto, że temperatura dysku będzie zawsze utrzymywać się w optymalnym zakresie.



Wersja dysku 990 PRO wyposażona w radiator oferuje dodatkowe zabezpieczenie termiczne, zaś diody RGB sprawiają, że jest ona bardziej atrakcyjna wizualnie.



Dysk Samsung 990 PRO jest również doskonałym wyborem dla klientów, chcących poprawić wydajność swoich laptopów i komputerów stacjonarnych, a także dla zaawansowanych użytkowników, którzy samodzielnie konfigurują swoje urządzenia. Wymiana dysku na model 990 PRO pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć sprawność urządzenia, ale również zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność baterii.



Dysk 990 PRO trafi do globalnej sprzedaży w październiku tego roku. Model o pojemności 4TB będzie dostępny od przyszłego roku.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung