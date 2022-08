CORSAIR XENEON FLEX 45WQHD240 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR zaprezentowała dziś nowy monitor gamingowy XENEON FLEX 45WQHD240 OLED — flagowy monitor z regulowaną krzywizną ekranu powstały w ścisłej współpracy z LG Display. XENEON FLEX OLED oferuje najnowsze osiągnięcia technologii W-OLED, fenomenalną jakość obrazu, znakomite poziomy czerni i czasy reakcji, a także możliwość ręcznej regulacji krzywizny 45-calowego panelu o proporcjach boków 21:9. Użytkownicy w ciągu kilku sekund mogą dostosować krzywiznę ekranu do wyświetlanej zawartości: od zupełnie płaskiego do gier strategicznych czy pracy po realistyczne zakrzywienie 800R do symulacji, strzelanek i innych gatunków gier. XENEON FLEX OLED z najnowocześniejszym panelem gamingowym rzeczywiście zmienia zasady gry wśród wydajnych monitorów dla graczy.







XENEON FLEX OLED oferuje na ekranie 45-calowym rozdzielczość 3440 x 1440 (z proporcjami boków 21:9) i zachwycające, kinowe wrażenia dostosowane idealnie do gry, pracy czy oglądania filmów. To połączenie wielkości i proporcji ekranu daje w efekcie 20% więcej powierzchni ekranowej niż w przypadku 49-calowego panelu ultrapanoramicznego o proporcjach 32:9 i o 81% więcej niż w przypadku panelu 34-calowego o proporcjach 21:9. XENEON FLEX OLED ma specjalną powłokę antyodblaskową i powstał z założenia jako monitor do wciągającej gry. W związku z tym został wyposażony w technologię Low Blue Light firmy LG Display, by zmniejszać zmęczenie oczu nawet podczas całodziennych sesji.



XENEON FLEX z najnowszą technologią LG W-OLED ma samodzielnie podświetlające się piksele OLED osiągające jasność szczytową do 1000 nitów oraz współczynnik kontrastu 1 350 000:1, dzięki czemu obrazy są maksymalnie wierne i realistyczne. Krótki czas reakcji GtG 0.03 ms, czas włączenia/wyłączenia piksela 0.01 ms i częstotliwość odświeżania do 240 Hz niemal całkowicie eliminują rozmycie powodowane przez ruch. Dzięki temu gracze zyskują bezkompromisowy obraz gry, który jest w pełni kompatybilny ze standardami adaptacyjnej synchronizacji NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.



Z myślą o zabezpieczeniu ekranu XENEON FLEX OLED ma zaawansowany system ochrony przed wypaleniem, który działa niezależnie od tego, czy piksele są włączone, czy nie. Zapewnia w ten sposób doskonały obraz nawet po długotrwałym wyświetlaniu statycznego interfejsu czy elementów systemu operacyjnego, a towarzyszy mu trzyletnia Gwarancja braku wypalenia i martwych pikseli.



Monitor gamingowy XENEON FLEX 45WQHD240 OLED zostanie zaprezentowany na żywo na Gamescom 2022 w tym tygodniu. Informacje o premierze, dostępności i ostatecznych parametrach będą dostępne jeszcze w roku 2022.





















Źródło: Info Prasowe / Corsair