Samsung zaprasza do Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to niezwykłe miejsce nie tylko na mapie Warszawy, ale całej Polski. Nieszablonowane podejście do nauki i świata technologii, łączące w sobie edukację i zabawę, zyskało popularność zarówno wśród młodych jak i dorosłych. Jako partner strategiczny, firma Samsung wspiera Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia przy tworzeniu programów edukacyjnych czy dostarczaniu rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji. Raz w roku Samsung zaprasza wszystkich chętnych na Dzień Odkrywców, czyli bezpłatne zwiedzanie Kopernika, połączone z dodatkowymi atrakcjami. W tym roku to szczególne święto wypada już w najbliższą niedzielę, 4 września. Na odwiedzających czekać będzie ponad 400 eksponatów Centrum Nauki Kopernik oraz 5 stref specjalnych.







Bez stresu z Galaxy Watch 5

W „Strefie niskiego ciśnienia” odwiedzający będą mogli zmierzyć swoje ciśnienie i wykonać EKG, korzystając z najnowszych zegarków Galaxy Watch 5. Są one wyposażone w czujniki, pozwalające monitorować tętno, poziom natlenienia krwi, a nawet poziom stresu. Nie zastąpią profesjonalnej diagnozy medycznej, ale ułatwią kształtowanie codziennych nawyków dbania o siebie.



Wirtualne laboratorium – prawdziwe eksperymenty

W wirtualnym laboratorium chemicznym Empiriusz prowadzonym przez Vulcan/Nowa Era i stworzonym we współpracy z Samsung, odwiedzający poznają moc VR. Wirtualnie przeprowadzą skomplikowane doświadczenia z użyciem z niedostępnych na co dzień przyrządów, substancji i przestrzeni.



Najlepsze zdjęcia na pamiątkę

W Fotostrefie można będzie złamać zasady grawitacji, zrobić epickie zdjęcia w niesamowitych sceneriach, a także selfie w wyjątkowym lustrze. A jeśli bateria smartfona odmówi współpracy, z pomocą przyjdą ładowarki działające w trybie fast charge.



Niezwykłe pokazy filmów

W strefie „Freestyle” uczestnicy obejrzą niezwykłe produkcje wyświetlane za pomocą przenośnego projektora Samsung Freestyle, który zapewnia doskonałą jakość obrazu prezentowanego na ekranach o rozmiarach do 100 cali. Widzowie zobaczą rozwielitki, kryształy oraz zjawiska uchwycone w trybie w slow motion, nakręcone przy użyciu smartfonów Galaxy.



Poznaj moc inteligentnego domu

Pralka, piekarnik oraz telewizor połączone w jeden inteligentny ekosystem zarządzany z poziomu smartfona oraz aplikacji Smart Things. To właśnie przyszłość gospodarstw domowych, a wszystkimi urządzeniami można sterować zdalnie!



Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można rezerwować od wtorku, 30 sierpnia na stronie bilety.kopernik.org.pl.















Źródło: Info Prasowe / Samsung