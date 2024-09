Acer Iconia X12 AMOLED - towarzysz rozrywki i pracy w podróży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer przedstawił podczas targów IFA 2024 w Berlinie nowy tablet Iconia X12 (X12-11) z wyświetlaczem AMOLED. Nowość od Acer została wyposażona w duży, 12,6-calowy panel AMOLED (2560X1600) o częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności 400 nitów, który zapewnia użytkownikom wysoki kontrast kolorów oraz płynność klatek podczas grania. Iconia X12 jest również wyposażony w cztery głośniki stereo pozwalające cieszyć się bogatym i realistycznym dźwiękiem.

Funkcjonalność tabletu podnosi szereg akcesoriów, w tym aluminiowy rysik, etui, regulowana podstawka, a także odłączana klawiatura Bluetooth z touchpadem dla dodatkowych opcji pisania/przewijania. Iconia X12 posiada również przedni aparat 8 MP i tylny 13 MP z lampą błyskową i autofokusem, zapewniające doskonałe połączenia wideo i przechwytywanie obrazów z realistycznym odwzorowaniem kolorów. Tablet działa na systemie Android 14 i jest napędzany przez procesor MediaTek Helio G99, zbudowany na wydajnym chipie 6 nm.







Iconia X12 wyróżnia się smukłą i lekką obudową wykonaną ze stopu aluminium, waży zaledwie 600 g, ma 6,7 mm grubości i jest dostępna w kolorze oliwkowo-czarnym. Wraz z baterią o pojemności 10 000 mAh i możliwością szybkiego ładowania, Iconia X12 to urządzenie, które jest niezwykle praktyczne i wygodne w użytkowaniu. Wraz z pamięcią RAM LPDDR4X o pojemności 8 GB, pamięcią masową UFS o pojemności do 256 GB i gniazdem microSD o pojemności do 1 TB, Iconia X12 zapewnia wysoką wydajność i dużo miejsca na przechowywanie plików i danych. Obsługuje również Wi-Fi 5, GPS, Bluetooth 5.2 i USB Type-C dla niezawodnej łączności.



Cena i dostępność

Acer Iconia X12 (X12-11) będzie dostępny w regionie EMEA w styczniu 2025 r. w cenie od 369 EURO.





























źródło: Info Prasowe - ACER