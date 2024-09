Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lekki, kompaktowy i odporny na zachlapania – Pallad 420 oferuje wiele nie tylko graczom, ale też miłośnikom funkcjonalnych rozwiązań. Plecak został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym przenoszeniu elektroniki i innych przydatnych akcesoriów, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Przemyślany design sprawia, że jest doskonałym wyborem na co dzień – sprawdzi się w drodze do szkoły, na uczelnię czy podczas podróży. Nowy plecak GENESIS Pallad 420, mimo kompaktowego rozmiaru, pomieści wiele sprzętów, a także umożliwi ich sprytną organizację i pomoże ochronić zawartość przed zniszczeniem. Wyścielana, amortyzowana komora główna została przystosowana do bezpiecznego transportu laptopów o przekątnej do 15.6”. Dodatkowe kieszenie oraz przegrody zaprojektowano z kolei z myślą o przechowywaniu akcesoriów, takich jak myszki, klawiatury, słuchawki czy pady oraz innych, mniejszych przedmiotów.







GENESIS Pallad 420 to odpowiedź na rosnące wymagania graczy, ceniących sobie wygodę i praktyczne rozwiązania. Jest to najlżejszy plecak w ofercie GENESIS, wykonany z wysokogatunkowego poliestru 600D. Charakteryzuje się wysoką odpornością na przetarcia, zarysowania i zachlapania. Pallad 420 wyposażono też wodoodporne w zamki zarówno w głównej komorze, jak i w przedniej kieszeni.



W plecaku zastosowano szereg funkcjonalnych rozwiązań, takich jak pasek trolley umożliwiający przytroczenie plecaka do walizki podróżnej, uchwyty boczne do przypięcia karabińczyków oraz odpinaną smycz na klucze z logo GENESIS. Ergonomiczny tył, wyściełany miękką pianką i pokryty siatkowym materiałem, zapewnia komfort użytkowania i odpowiednią cyrkulację powietrza. Profilowane piankowe paski na ramiona oraz lekka konstrukcja czynią go idealnym towarzyszem na co dzień, zarówno w szkole, na uczelni, jak i podczas miejskich wypraw. Plecak spełni oczekiwania uczniów i studentów, którzy chcą zawsze mieć swój sprzęt gamingowy pod ręką.



Przewidywana cena brutto dla klienta końcowego - 139 PLN.





Najważniejsze cechy:

• odporność na uszkodzenia, rozcięcia, przetarcia i przemakanie dzięki wysokogatunkowemu poliestrowi 600D o gęstym splocie oraz wodoodpornym zamkom w głównej komorze i kieszeni na froncie

• amortyzowana komora na laptopa do 15,6”, chroniąca przed uszkodzeniami podczas transportu

• optymalna pojemność (18 l), umożliwiająca przenoszenie niezbędnych przedmiotów i ich sprytną organizację

• lekka konstrukcja (najlżejszy plecak w ofercie GENESIS), kompaktowy rozmiar i liczne, przemyślane kieszenie, zapewniające wygodę użytkowania na co dzień

• ergonomiczny tył wyścielony miękką pianką i pokryty siatkowym materiałem oraz profilowane ramiona z piankowym wyścieleniem, niwelujące ryzyko bólu pleców i zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza

• system trolley, pozwalający na łatwe przytroczenie plecaka do walizki podczas dłuższych podróży.

















źródło: Info Prasowe - Genesis