HONOR Magic V3 oficjalnie w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR przedstawiła dziś na targach IFA 2024 nowe funkcje AI oraz zaawansowane rozwiązania mające na celu ochronę prywatności oparte na sztucznej inteligencji. Podczas wydarzenia zadebiutowały również w Europie nowe urządzenia HONOR, w tym jeden z najsmuklejszych składanych smartfonów na świecie HONOR Magic V3. Urządzenie ma zaledwie 9.2 mm grubości oraz waży tylko 226 g, tym samym dorównując smukłością tradycyjnym smartfonom. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 19 innowacyjnych materiałów i 114 mikrostruktur. Aparat w HONOR Magic V3 został wyposażony w ośmiokątny moduł w kształcie kopuły, dzięki czemu łączy on architektoniczne piękno z innowacjami technologicznymi. Wyspa aparatu posiada też diamentowy szlif, który dodaje elegancji i smukłości do wyglądu urządzenia.







Co więcej, w HONOR Magic V3 zastosowano specjalne włókno, które 40-krotnie zwiększa odporność na uderzenia w porównaniu do zwykłych, flagowych smartfonów, przy okazji zmniejszając grubość tylnej obudowy o ponad 30%. Dzięki opatentowanemu zawiasowi HONOR Super Steel, urządzenie uzyskało certyfikat wytrzymałości SGS i może wytrzymać do 500 000 cykli składania. Smartfon został również wyposażony we wzmocniony ekran HONOR Super Armored Inner Screen i HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield.



HONOR Magic V3 posiada zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 6.43 cala i wewnętrzny, składany ekran o przekątnej 7,92 cala - oba z szeregiem rozwiązań opracowanych z myślą o ludzkich potrzebach oraz komforcie oczu. W smartfonie zastosowano technologie AI Defocus Display, ściemnianie PWM o ultrawysokiej częstotliwości 4320 Hz, dynamiczne przyciemnianie, Circadian Night Display oraz Natural Tone Display.



Smartfon został wyposażony w baterię krzemowo-węglową trzeciej generacji o pojemności 5150 mAh, wspieraną przez szybkie ładowanie HONOR SuperCharge o mocy 66 W i bezprzewodowe ładowanie HONOR SuperCharge o mocy 50 W. Najnowsze, składane urządzenia HONOR posiadają również innowacyjny system aparatów HONOR Falcon, w którego skład wchodzi 50-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy, 50-megapikselowy aparat główny i 40-megapikselowy aparat ultraszerokokątny.



HONOR Magic V3 oferuje także szereg funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. Obejmują one Magiczny Portal, funkcje fotograficzne takie jak HONOR AI Motion Sensing do robienia błyskawicznych zdjęć obiektom w ruchu i HONOR AI Portrait Engine do wykonywania lepszych zdjęć portretowych. Współpracując z Google Cloud, HONOR wzbogacił urządzenie modelami AI od Google i technologiami opartymi na chmurze. Dzięki temu w smartfonie znalazło się kilka nowych funkcji, takich jak gumka AI, tłumaczenie AI i notatnik AI. Jest to odpowiedź na zmieniające się zapotrzebowania użytkowników, w szczególności tych z branży biznesowej.



HONOR Magic V3 jest dostępny w Europie od 6 września w cenie 1999 Euro w trzech wariantach kolorystycznych : brązowym, zielonym lub czarnym. Smartfon wkrótce będzie dostępny również w Polsce.











źródło: Info Prasowe - HONOR