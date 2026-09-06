Acer Predator Atlas 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas tegorocznych tragów IFA w Berlinie ogłosił wprowadzenie na rynek nowej konsoli Predator Atlas 7. Model zapewnia taką samą wydajność co jego 8-calowy brat, ale w bardziej kompaktowej obudowie. Oprócz niej producent prezentuje również projekt DualPlay Mini. Nowa konsola została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy cenią sobie mobilność i flagowe wrażenia z topowych produktów. Predator Atlas 7 (PA07-I51) został wyposażony w procesor Intel Arc G3 Extreme oraz kartę graficzną Intel Arc B390. Połączenie to ma zapewnić przełomową wydajność w segmencie przenośnych konsol do gier. Całość dopełnia subskrypcja Xbox Game Pass, która pozwala na natychmiastową rozgrywkę w setki tytułów od razu po wyciągnięciu urządzenia z pudełka.







Za utrzymanie stabilnych temperatur odpowiada układ z dwoma wentylatorami. Metalowy Predator AeroBlade ma 89 łopatek o grubości zaledwie 0,1 mm i zwiększa przepływ powietrza nawet o 10%. Drugi, plastikowy wentylator współpracuje z rozwiązaniem Vortex Flow, które kieruje gorące powietrze poza obudowę podczas dłuższego obciążenia. Mobilność podkreśla akumulator o pojemności do 80 Wh, pozwalający grać dłużej bez sięgania po ładowarkę. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pewnie leżało w dłoniach niezależnie od długości sesji. Całość wyposażono w profilowane uchwyty, większą powierzchnię do podparcia dłoni, zagłębione przyciski i antypoślizgową fakturę. Opcjonalne joysticki TMR zapewniają precyzyjne sterowanie i odporność na dryf bez martwych stref, a analogowe triggery z efektem Halla pozwalają lepiej kontrolować siłę nacisku. Wisienką na torcie jest czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, który umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie za pomocą Windows Hello.



Nowy Predator Atlas 7 wyposażony został w dotykowy, 7-calowy ekran FHD o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności do 500 nitów, obsłudze VRR i proporcjach 16:9. Za ochronę panelu odpowiada szkło Corning® Gorilla Glass Victus z powłoką DXC, która zwiększa odporność na zarysowania i ogranicza odblaski. Co ważne, w zestawie wraz z urządzeniem znajduje się również ochraniacz ze szkła hartowanego, a 10-punktowy multidotyk zapewnia szybką obsługę na całej powierzchni wyświetlacza.



Do dyspozycji gracza dostępne są dwa porty Thunderbolt 4 pozwalające podłączyć stację dokującą, zewnętrzny ekran i dodatkowe akcesoria. Oprócz nich urządzenie zostało wyposażone w czytnik kart microSD UHS-II, ktory ułatwia szybką rozbudowę pamięci. Za łączność bezprzewodową odpowiadają Intel Killer Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Ustawieniami urządzenia można zarządzać w aplikacji PredatorSense, która umożliwia monitorowanie systemu, zmianę trybu wydajności, personalizację podświetlenia RGB i konfigurację funkcji gamingowych. Za wrażenia audio odpowiadają dwa głośniki o mocy 2 W z technologią DTS:X Ultra, która poszerza scenę i poprawia czytelność detali. Całość dopełniają dwa mikrofony współpracujące z Acer PurifiedVoice, wykorzystującym AI do redukcji szumów i poprawy jakości rozmów.



Project DualPlay Mini - gaming i praca w jednym urządzeniu

8-calowy Project DualPlay Mini to koncepcja marki Predator, która łączy dwa zastosowania w jednej obudowie. Sprzęt może działać jako przenośne urządzenie gamingowe albo mobilna stacja robocza, pozwalając przejść od gry do pracy bez sięgania po drugi komputer. Podczas gry użytkownik może wybrać jeden z dwóch sposobów sterowania. Wbudowana, podświetlana klawiatura sprawdza się w strzelankach pierwszoosobowych i pozwala korzystać ze sprzętu jak z małego laptopa, natomiast tryb handhelda zapewnia bardziej konsolowe wrażenia w innych gatunkach. Po podłączeniu zewnętrznego ekranu urządzenie zmienia się w mobilne stanowisko pracy. Kluczowym elementem projektu jest odchylano-obrotowa konstrukcja, która ułatwia zmianę trybu handhelda w minilaptopa. Z okazji 50-lecia firmy Acer na tylnej pokrywie umieszczono zapisane alfabetem Morse’a słowa „Acer 50 since 1976”. To dyskretny detal nawiązujący do jubileuszu firmy i stylistyki marki Predator.



Platformę Intel wspiera układ chłodzenia znany z modelu Predator Atlas 8. Tworzą go metalowy wentylator Predator AeroBlade o cieńszych łopatkach oraz drugi wentylator wykonany z tworzywa sztucznego. Project DualPlay Mini pozostaje urządzeniem koncepcyjnym, ale dobrze pokazuje kierunek rozwoju marki Predator: sprzęt ma być nie tylko wydajny, lecz także elastyczny i gotowy na różne scenariusze poza domem.



dostępność

Predator Atlas 7 trafi do sprzedaży w regionie EMEA w listopadzie 2026 r. Predator Atlas 8, zaprezentowany wcześniej podczas targów Computex 2026, będzie dostępny w regionie EMEA od września 2026 r.

































źródło: Info Prasowe / Acer