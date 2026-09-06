Baseus All Eyes on Cherry - Kolor jesieni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Powerbank, ładowarka, przewód i słuchawki w jednym z najbardziej charakterystycznych kolorów nadchodzącego sezonu. Podczas targów IFA Baseus zaprezentował kolekcję Dark Cherry, w której technologia coraz wyraźniej wchodzi na terytorium zarezerwowane dotąd dla designu i mody. Czerń, biel i szarość przez lata były bezpiecznym wyborem producentów elektroniki. Baseus chce tej jesieni trochę namieszać. Podczas IFA marka zaprezentowała Dark Cherry Collection – rodzinę akcesoriów utrzymanych w głębokim, wiśniowo-bordowym odcieniu. Hasło kolekcji brzmi „All Eyes on Cherry” i dobrze oddaje jej charakter. Dark Cherry nie jest tutaj drobnym kolorystycznym dodatkiem. To motyw spinający całą linię, od urządzeń do ładowania aż po audio.







PicoGo AM52: 10 000 mAh i bezprzewodowo do 25 W

Jedną z premier kolekcji jest Baseus PicoGo AM52 Ultra-Slim Magnetic Power Bank. Model oferuje pojemność 10000 mAh, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2.2 z mocą do 25 W oraz ładowanie przez USB-C do 45 W. Producent zastosował aluminiową obudowę z silikonowym wykończeniem, a urządzenie waży 203 g. To właśnie ten produkt dobrze pokazuje ideę całej kolekcji: urządzenie, które zazwyczaj kupuje się głównie na podstawie pojemności i mocy, Baseus próbuje zmienić w designerski dodatek do telefonu.



PicoGo Air AM71: powerbank cienki na 6.9 mm

Jeszcze mocniej na mobilność stawia PicoGo Air AM71. Powerbank o pojemności 5000 mAh ma zaledwie 6.9 mm grubości, a jego konstrukcja wykorzystuje magnesy oraz odłączany przewód USB-C. Maksymalna moc ładowania przewodowego wynosi 22.5 W. Baseus zwraca również uwagę na system kontroli temperatury podczas szybkiego ładowania. Smukła konstrukcja sprawia, że AM71 nie zmienia gabarytu telefonu –użytkownik dostaje dodatkową baterię dobrze spasowaną i przylegającą do urządzenia.



100 W z ekranem. PicoGo Pro AH22

Dark Cherry trafi również do mocniejszych urządzeń. PicoGo Pro AH22 to kompaktowa, trójportowa ładowarka o maksymalnej mocy 100 W wyposażona w ekran pokazujący informacje o ładowaniu. Ładowarka obsługuje m.in. PD 3.1, QC 3.0, PPS i UFCS. Przy wykorzystaniu wszystkich trzech portów łączna maksymalna moc wynosi 95 W. Użytkownik może też wybierać pomiędzy trzema trybami ładowania, stawiającymi odpowiednio na ochronę baterii, zoptymalizowaną szybkość lub maksymalną moc. Dzięki temu jeden niewielki zasilacz może służyć nie tylko do telefonu czy tabletu, ale również laptopa.



Nawet kabel dostaje Dark Cherry

Kolorystyczna konsekwencja Baseusa idzie jeszcze dalej. W Dark Cherry pojawi się również Baseus Ice Core Fast Charging Cable, czyli przewód USB-C–USB-C oferowany w wariantach 60 i 100 W. W mocniejszej wersji przewód obsługuje PD 100 W, ma wbudowany E-Marker i wykorzystuje oplot z nylonu o wysokiej gęstości oraz elementy ze stopu cynku. Transfer danych odbywa się z prędkością do 480 Mb/s. To detal, ale ważny z punktu widzenia całej koncepcji. Baseus chce stworzyć spójny kolorystycznie ekosystem, zamiast pojedynczego produktu dostępnego w modnym odcieniu.



Dark Cherry trafia także do audio

Jednym z najciekawszych elementów całej kolekcji będą Baseus Inspire XC1, słuchawki typu open-ear/clip-on. W ich przypadku design idzie w parze z rozbudowaną specyfikacją. XC1 wykorzystują konstrukcję z dwoma przetwornikami, oferują Hi-Res Audio i Dolby Spatial Audio, cztery mikrofony z AI ENC oraz adaptacyjną redukcję szumu wiatru. Producent deklaruje do 8 godzin działania samych słuchawek i około 40 godzin z etui. Są też odporność IP66 oraz szybkie ładowanie, które po 10 minutach ma zapewnić do 2,5 godziny odtwarzania.



IFA pod znakiem wiśni

Dark Cherry Collection pokazuje szerszą zmianę w podejściu do mobilnych akcesoriów. Parametry takie jak moc, pojemność czy szybkość ładowania pozostają kluczowe, ale przestają być jedynym argumentem zakupowym. Baseus na IFA chce pokazać, że powerbank, ładowarka, kabel czy słuchawki mogą tworzyć jeden wizualny zestaw – podobnie jak zegarek, etui czy inne dodatki, które wybieramy do codziennego stroju. A jeśli jesienią obok czerni i srebra na biurkach, w torbach i przy smartfonach zacznie pojawiać się zdecydowanie więcej głębokiej wiśni, będzie wiadomo, kto ten trend zapoczątkował.





























źródło: Info Prasowe / Baseus