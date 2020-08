Acer Predator Triton 500 z nowym procesorem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeden z najbardziej popularnych i najczęściej nagradzanych laptopów gamingowych, Acer Predator Triton 500, został wyposażony w nowy procesor. Wykorzystano do tego celu Intel Core Comet Lake-H z ośmioma rdzeniami i 16 wątkami. Aktualnie dostępna w sprzedaży wersja laptopa gamingowego Acer Predator Triton 500 obejmuje 6-rdzeniowy / 12-wątkowy procesor Intel Core i7-10750H. W sierpniu pojawi się jednak wariant z potężniejszym, 8-rdzeniowym / 16-wątkowym i7-10875H. Poza dodatkowymi dwoma rdzeniami, Intel Core i7-10875H - w stosunku do i7-10750H - charakteryzuje się też większą pamięcią trzeciego poziomu (16 MB vs 12 MB) oraz o 100 MHz wyższą częstotliwością w trybie turbo.







Poza tą różnicą nowe konfiguracje laptopów gamingowych Acer Predator Triton 500 będą bardzo podobne do wersji z procesorami Intel Core i7-10750H. Znajdziemy więc tutaj kartę sieciową w standardzie Wi-Fi 6, otoczony wąskimi ramkami szybki panel IPS z odświeżaniem 300 Hz i czasem reakcji 3 ms. Efektem jest bardzo płynna rozgrywka, a zarazem rewelacyjne kąty widzenia, wraz z bardzo wysokim pokryciem przestrzeni barwowej (100% palety sRGB).



Jak przystało na rasowy sprzęt dla graczy, nie mogło też zabraknąć technologii NVIDIA G-Sync, eliminującej mikroprzycięcia lub rozrywanie obrazu. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania maksymalnie 32 GB pamięci RAM oraz pary dysków SSD w formacie M.2. To wszystko zostało zamknięte w stylowej w pełni aluminiowej obudowie o grubości zaledwie 17,9 mm i wadze zaledwie 2,1 kg.



Predator Triton 500 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce jeszcze w sierpniu w cenie od 8599 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Acer