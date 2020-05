Acer Predator X38 wchodzi do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sprawdza się nawet w najbardziej wymagających grach zręcznościowych, gwarantuje płynność rozgrywki, zapewnia komfort oglądania i można ustawić go w optymalnej pozycji. Monitor Predator X38 będzie dostępny w Polsce już od 24 czerwca 2020 roku. To jedna z najnowszych konstrukcji marki Acer Predator, dedykowana wymagającym graczom. Predator X38 to 37.5-calowy wyświetlacz UW4K/WQHD+ (3840 × 1600), który został wyposażony w panel 2300R. Monitor ten obsługuje standard NVIDIA G-SYNC, gwarantujący płynność rozgrywki. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 zapewnia natomiast najwyższej jakości zakres kolorów, jasność oraz kontrast.







Dzięki Predatorowi X38 miłośnicy gier komputerowych mogą odbierać treści o realistycznych kolorach. Wszystko dzięki odwzorowaniu barw z dokładnością na poziomie Delta E < 1 i pokryciu 98% przestrzeni kolorów DCI-P3. Częstotliwość odświeżania 175 Hz i czas reakcji 1 ms sprawiają natomiast, że konstrukcja ta sprawdza się nawet w najbardziej wymagających grach zręcznościowych.



Monitor został wyposażony w ergonomiczny stojak, który zwiększa komfort oglądania oraz umożliwia ustawienie go w optymalnej pozycji. Nachylenie wyświetlacza można regulować w zakresie od –5 do 35 stopni, obrót o +/– 30 stopni, z kolei wysokość w zakresie 13 cm. Złącza HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2 umożliwiają łączenie Predatora X38 z wieloma różnymi systemami, a cztery porty USB 3.0 zapewniają szybką komunikację z urządzeniami peryferyjnymi. Konstrukcja jest także wyposażona w dwa głośniki o mocy 7 W, które gwarantują 14-watowy dźwięk wysokiej jakości.



Monitor Predator X38 będzie dostępny w Polsce od 24 czerwca w cenie od 9999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Acer