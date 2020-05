Logitech G915 bez klawiszy numerycznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G ogłosił dzisiaj nową, mechaniczną klawiaturę gamingową Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB, oferującą te samą technologię i jakość, co wielokrotnie nagradzana G915, ale w mniejszej formie. G915 TKL oferuje bezprzewodowe połączenie za pomocą technologii LIGHTSPEED, technologię LIGHTSYNC RGB oraz niskoprofilowe precyzyjne mechaniczne przełączniki, które zamknięte są w ultracienkiej — a wszystko to przy 40 godzinach pracy na baterii. Przy zachowaniu najważniejszych klawiszy Logitech G915 TKL idealnie pasuje wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Może też być łatwo przeniesiona na turnieje LAN lub do znajomych.







Klawiatura ma również miejsce na przechowywanie bezprzewodowego odbiornika LIGHTSPEED w tylnej części konstrukcji. Bez klawiszy numerycznych, gracze zyskują dodatkowe miejsce na zbliżenie myszy do klawiatury. Zbliżone dłonie i bardziej wyśrodkowane ciało gwarantują większy komfort, co jest ważnym aspektem dla wielu graczy.



Ta klawiatura klasy premium jest wyposażona w wielokrotnie nagradzaną technologię bezprzewodową LIGHTSPEED firmy Logitech G zapewniającą błyskawiczny, progresywny czas raportowania 1ms i do 135 dni nieprzerwanej gry przy wyłączonym oświetleniu (przy założeniu ośmiu godzin grania dziennie). Po raz pierwszy firma Logitech G oferuje technologię LIGHTSPEED na bezprzewodowej klawiaturze bez klawiszy numerycznych z oświetleniem LIGHTSYNC RGB. Dzięki funkcji LIGHTSYNC można spersonalizować około 16,8 miliona kolorów za pomocą oprogramowania Logitech G HUB Advanced Gaming Software, które zapewnia najbardziej wciągające wrażenia z gier przy użyciu RGB. Z włączoną falą kolorów RGB gracze mogą grać przez 40 godzin, non-stop na jednym ładowaniu.



Mechaniczne klawiatury gamingowe G915 TKL są wyposażone w wydajne, niskoprofilowe mechaniczne przełączniki klawiszowe GL firmy Logitech G, które są o połowę niższe od standardowych mechanicznych przełączników klawiszowych. Pozwala to na większą responsywność (w porównaniu z 2,0 mm standardowymi przełącznikami) i zapewnia większy komfort pisania. Dostępne do wyboru przełączniki GL Linear, GL Tactile lub GL Clicky dopasowane są do preferencji graczy. Wersja linear zapewnia płynne naciśnięcie klawisza, natomiast wersja tactile zapewnia zauważalną aktywację graczom, którzy preferują bezpośrednie sprzężenie zwrotne. Wersja clicky oferuje słyszalne kliknięcie klawiszy, dzięki czemu mogą z dumą irytować współlokatorów.



Wszystkie te technologie i innowacje zostały starannie zaimplementowane w jednej z najcieńszych mechanicznych klawiatur na rynku oraz do tej pory najbardziej zaawansowanej mechanicznej klawiaturze gamingowej firmy Logitech G.



Oczekuje się, że klawiatura Logitech G915 TKL LIGHTSPEED Wireless RGB będzie dostępna na stronie Logitechg.com oraz w sklepach już czerwcu 2020 roku w sugerowanej cenie detalicznej 999 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Logitech