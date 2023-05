Acer Swift Edge 16 z procesorami AMD Ryzen 7040 i Wi-Fi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował na targach Computex odświeżony laptop Acer Swift Edge 16 (SFE16-43), zaprojektowany z myślą o profesjonalistach wymagających od swojego sprzętu dużej mocy obliczeniowej, produktywności i mobilności. Lekki laptop jest napędzany procesorami AMD Ryzen z serii 7040 i grafiką AMD Radeon 780M. Acer Swift Edge 16 wyposażony jest w oszałamiający, 16-calowy wyświetlacz OLED 3.2K z ulepszoną częstotliwością odświeżania 120 Hz i pokryciem 100% gamy kolorów DCI-P3, aby zapewnić jak najbardziej realistyczny odbiór. Laptop z systemem Windows 11 oferuje również kompatybilność z Wi-Fi 7, Microsoft Pluton i szereg inteligentnych funkcji, dzięki którym użytkownicy mogą pozostać w kontakcie z szybkimi połączeniami bezprzewodowymi i zabezpieczyć prywatne dane.







Uderzająca wizualnie konstrukcja i wyświetlacz

Acer Swift Edge 16 emanuje pewnością siebie i wyróżnia się przyciągającą wzrok ramką. Jego ultracienka i lekka obudowa ze stopu magnezu mierzy zaledwie 12.95 mm (0.51 cala), waży tylko 1.23 kg, i jest wykończona elegancką powłoką w kolorze czerni. Użytkownicy mogą cieszyć się kinową jakością obrazu na 16-calowym panelu OLED o rozdzielczości 3.2K (3200 x 2000) z częstotliwością odświeżania 120 Hz, 100% obsługą gamy kolorów DCI-P3 i czasem reakcji 0,2 ms. W połączeniu ze współczynnikiem kontrastu 1000000:1, szczytową jasnością 500 nitów i certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 500, laptop OLED oferuje precyzyjne i kontrastowe kolory. Wyświetlacz z certyfikatem TÜV Rheinland Eyesafe pomaga również zmniejszyć ekspozycję na niebieskie światło, zapewniając dodatkowy komfort podczas długich okresów oglądania.



Zoptymalizowana wydajność i bezpieczeństwo dzięki mocy sztucznej inteligencji

Acer Swift Edge 16 wykorzystuje najnowsze procesory AMD Ryzen z serii 7040 dla czystej wydajności i energooszczędności, dzięki czemu laptop działa dłużej po odłączeniu od zasilania, jednocześnie wykorzystuje grafikę AMD Radeon 780M. Laptop jest wyposażony w AMD Ryzen AI, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości połączeń wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanemu procesorowi bezpieczeństwa Microsoft Pluton, Acer Switch Edge 16 zapewnia dodatkową ochronę przed atakami, a czytnik linii papilarnych obsługujący Windows Hello umożliwia uwierzytelnianie biometryczne na komputerze z systemem Windows 11.



Inteligentne funkcje i Wi-Fi 7

Najnowsza wersja linii Swift Edge obsługuje Wi-Fi 7, zapewniając zwiększoną prędkość do 5.8 Gb/s, niskie opóźnienia poniżej 2 ms oraz funkcję multi-link dla szybkich i niezawodnych połączeń bezprzewodowych. Dzięki wsparciu dla Windows Studio Effects, użytkownicy w trakcie wideokonferencji mogą zaprezentować się w najlepszym świetle. Jest to możliwe za pomocą kamery internetowej 1440p QHD z automatycznym kadrowaniem, korekcją spojrzenia i zaawansowanym rozmyciem tła. Kamera internetowa jest również wyposażona w technologię Acer Temporal Noise Reduction (TNR) i Acer PurifiedVoice z redukcją szumów AI, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas połączeń wideo. W zestawie znajduje się również pełnowymiarowa klawiatura i szereg niezbędnych portów łączności: dwa porty USB typu A, dwa porty USB 4 typu C obsługujące PD 65 W z funkcjami szybkiego ładowania i wyświetlania, HDMI 2.1 oraz czytnik kart Micro SD.



Ceny i dostępność

Swift Edge 16 (SFE16-43) będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu, w cenie od 1199 EURO.

























Źródło: Info Prasowe / Acer