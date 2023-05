Cooler Master MasterLiquid L Core - nowa seria AIO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master, firma znana z nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań chłodzących do PC, zaprezentowała właśnie nowe systemy All-In-One z serii MasterLiquid L Core. Są one przeznaczone nie tylko dla fanów gier czy pecetowych entuzjastów, lecz także dla zwykłych użytkowników.

Seria zestawów chłodzenia MasterLiquid L Core ma zapewnić niższe temperatury CPU, a także cichą i płynną pracę, niezależnie od tego czy komputer służy gier, wielozadaniowej pracy, czy przeglądania Internetu. Jedną z najważniejszych cech nowych produktów jest innowacyjna komora Gen S Dual, która powinna zwiększać przepływ i ciśnienie wody. W połączeniu ze specjalną miedzianą podstawą ma skutecznie schładzać gorące punkty. Warto wyróżnić również większą powierzchnię chłodnicy, która również ma mieć wpływ na szybsze pozbywanie się ciepła.







Zestawy Cooler Master MasterLiquid L Core będą dostępne z dwoma (240L) lub trzema (360L) fabrycznie preinstalowanymi wentylatorami ARGB. Rotory te mają zapewnić nie tylko doskonałe chłodzenie, ale także efektowne iluminacje we wnętrzu obudowy. Ponadto nowe produkty wyróżniają się wyglądem łączącym w sobie cechy klasycznego oraz nowoczesnego designu. Warto dodać, że w opakowaniu z chłodzeniem użytkownicy znajdą tubkę pasty termoprzewodzącej CryoFuze, która powinna dodatkowo przyczynić się do niższych temperatur.



Zestawy Cooler Master MasterLiquid L Core trafiają do sklepów w następujących cenach:

• MasterLiquid 240L Core ARGB - 419 PLN

• MasterLiquid 240L Core White Edition – 419 PLN

• MasterLiquid 360L Core ARGB – 549 PLN

• MasterLiquid 360L Core White Edition – 549 PLN



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia