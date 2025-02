Acer prezentuje laptopy gamingowe Predator Helios Neo AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer, podczas trwania Intel Extreme Masters 2025, zaprezentował nowe modele laptopów gamingowych z serii Predator Helios Neo – Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI. Wyposażone w procesory Intel Core Ultra 9 275HX oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, urządzenia te oferują przełomowe możliwości AI, wprowadzając graczy w nową erę gamingu. Linia Predator Helios Neo AI została zaprojektowana z myślą o połączeniu przystępnej ceny z kluczowymi, zaawansowanymi komponentami. Model Helios Neo 16 AI (PHN16-73) sprawdzi się idealnie dla graczy i profesjonalistów w podróży, natomiast Helios Neo 18 AI (PHN18-72) będzie doskonałą alternatywę dla komputerów stacjonarnych. Oba laptopy oferują najnowsze technologie, minimalistyczny design z podświetlanym logo RGB na pokrywie oraz dynamiczne 4-strefowe klawiatury RGB, które dodają im charakteru.







Nowe laptopy Predator Helios Neo AI to połączenie najnowszych technologii i imponującej mocy obliczeniowej, stworzone z myślą o wymagających graczach. Napędzane procesorem Intel Core Ultra 9 275HX, gwarantują płynną i responsywną rozgrywkę, a inteligentna technologia Intel Application Optimization automatycznie dostosowuje wydajność systemu i gier, minimalizując opóźnienia i zapewniając jeszcze lepsze wrażenia.



Za grafikę odpowiada NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, wykorzystująca DLSS 4 – najnowszą technologię renderowania, która zwiększa liczbę klatek na sekundę, redukuje lagi i poprawia jakość obrazu dzięki sztucznej inteligencji. Dodatkowo, wsparcie dla ray tracingu nowej generacji sprawia, że gry zyskują niespotykany dotąd realizm, oferując kinową jakość oświetlenia i cieni. Oba modele obsługują do 64 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej, a także są wyposażone w Intel Killer Ethernet E3100G i Wi-Fi 6E, aby zapewnić szybkie i niezawodne sesje gier i połączenia internetowe.



Oprócz zaawansowanej specyfikacji CPU i GPU, laptopy te oferują wysokiej klasy wyświetlacze. Predator Helios Neo 16 AI posiada wyświetlacz OLED WQXGA (2560 x 1600) z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 1 ms, zaś Predator Helios Neo 18 AI oferuje panel Mini LED WQXGA (2560 x 1600) z odświeżaniem na poziomie 250 Hz i czasem reakcji 3 ms. Oba modele obsługują również technologię NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus i MUX Switch. Dzięki technologii AeroBlade 5. generacji, ciekłemu metalowi oraz systemowi Vector Heat Pipe, laptopy Predator Helios Neo AI pozostają chłodne nawet podczas intensywnych gamingowych maratonów.



Nowe modele wykorzystują również rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają zarówno działanie systemu, jak i komunikację. PredatorSense 5.0 oraz AI Experience Zone pozwalają na precyzyjną kontrolę ustawień, dostosowując laptop do indywidualnych potrzeb użytkownika. Acer PurifiedVoice 2.0 z trzema mikrofonami i redukcją hałasu skutecznie eliminuje niepożądane dźwięki z otoczenia, zapewniając czystą i wyraźną komunikację. Natomiast Acer PurifiedView 2.0 poprawia jakość obrazu i wideo, redukując zakłócenia i zwiększając ostrość transmisji.



Cena i dostępność

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) będzie dostępny w regionie EMEA w maju, w cenie od 1699 EURO.

Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu, w cenie od 1799 EURO.

































źródło: Info Prasowe - ACER