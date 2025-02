CORSAIR Multi Frame usprawnia przechowywanie rzeczy na biurku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wprowadź nowy wymiar przechowywania i organizacji do niemal każdego biurka dzięki tablicy perforowanej CORSAIR Multi Frame. Ten wszechstronny dodatek można z łatwością przymocować do biurka za pomocą zaledwie dwóch zacisków, co pozwala znacząco zwiększyć dostępną przestrzeń do przechowywania. Montaż zajmuje mniej niż 30 minut, a potem możesz przenieść przedmioty z powierzchni biurka na tablicę i jej półki, aby uwolnić przestrzeń do pracy lub grania, jednocześnie zatrzymując wszystkie niezbędne sprzęty w zasięgu ręki. Dzięki dwóm dużym tablicom perforowanym, trzem regulowanym półkom i różnorodnym haczykom Multi Frame otwierają przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości przechowywania.



Uniwersalna standardowa poprzeczka w kształcie litery T wykonana z aluminium 3060 pozwala na zawieszenie setek akcesoriów dostępnych na rynku. Dołączone nakrętki wpustowe i adaptery pozwalają na łatwy montaż różnych elementów, od ulubionego osprzętu Elgato, takiego jak Key Light i Flex Arm, po własne konstrukcje wydrukowane w technologii 3D. Szyna umożliwia również łatwy montaż ramienia VESA do monitora (lub dwóch), co pozwala na przesuwanie nawet największych monitorów w górę i w dół, zapewniając elastyczność ustawienia i porządek na biurku. Praktyczne kanały pozwalają ukryć kable akcesoriów, aby całe stanowisko wyglądało schludnie i profesjonalnie.



Tablica perforowana CORSAIR Multi Frame jest dostępna w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach, co pozwala na bezproblemową integrację z różnymi środowiskami domowego biura. Wersje o długości 4 i 6 stóp pasują do biurek o szerokości 4 stóp lub większej. Biała i czarna wersja kolorystyczna komponują się estetycznie z różnymi wnętrzami, znacznie zwiększając dostępną przestrzeń do przechowywania bez konieczności zakupu nowego biurka.



Wykonany z najwyższej jakości materiałów zaciskowy system montażu pozwala na łatwą rozbudowę biurkowej przestrzeni do przechowywania. Otwory w płycie perforowanej są rozmieszczone w standardowych odstępach, a 13 dołączonych haczyków pozwala na pełną personalizację. Tablica perforowana Multi Frame nawiązuje do konstrukcji Elgato Multi Frame, która po raz pierwszy pojawiła się jako dodatek do wielokrotnie nagradzanego biurka Platform:6. Fani prosili o wersję, którą będą mogli przymocować do swojego biurka i firma CORSAIR spełniła ich życzenie. Jeśli zajmujesz się streamingiem, grasz w gry albo chcesz mieć porządek na biurku, to ten wszechstronny dodatek jest dla Ciebie.



Dostępność

Tablica perforowana CORSAIR Multi Frame będzie dostępna od I kwartału 2025 r. w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Tablica perforowana CORSAIR Multi Frame jest objęta pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR