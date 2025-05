Acer prezentuje nowe komputery Predator - moc AI i kompaktowy format

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer wprowadza do swojej oferty nową generację komputerów z serii Predator, które redefiniują pojęcie wydajności mobilnej i stacjonarnej. Laptopy Predator Triton 14 AI oraz Predator Helios Neo 14 AI to kompaktowe, a jednocześnie potężne urządzenia stworzone z myślą o graczach, twórcach i studentach kreatywnych kierunków. Wśród nowości znalazł się również nowy komputer stacjonarny Predator Orion 3000 – odświeżony wizualnie i technologicznie, gotowy na najbardziej wymagające zadania.







Predator Triton 14 AI – potęga w kompaktowej formie

Predator Triton 14 AI (PT14-52T) to laptop, który łączy elegancki design z bezkompromisową mocą. Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 9 288V i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070, urządzenie zapewnia płynną pracę w wymagających aplikacjach kreatywnych i najnowszych tytułach AAA. To także pierwszy na świecie laptop wykorzystujący grafen jako materiał termoprzewodzący w chłodzeniu CPU – co oznacza lepsze odprowadzanie ciepła i wyższą stabilność pracy. W porównaniu z tradycyjną pastą termoprzewodzącą, grafen zwiększa pojemność cieplną o 14,5%, co przekłada się na efektywniejsze chłodzenie i dłuższą wydajność pod obciążeniem.



Wyświetlacz OLED o rozdzielczości WQXGA+ (2880x1800) został skalibrowany z myślą o profesjonalistach – odwzorowuje 100% palety DCI-P3 i dostępny jest w wersji dotykowej. Laptop obsługuje do 32 GB pamięci LPDDR5X 8533 MHz i dyski SSD PCIe Gen 4 do 2 TB. Dzięki technologii Copilot+ i narzędziom opartym na AI, takim jak automatyczne tłumaczenia na żywo czy generowanie grafiki, Triton 14 AI usprawnia codzienną pracę i rozrywkę. Nie zabrakło również funkcji zwiększających komfort użytkowania: szklany horyzontalny touchpad z haptyką i obsługą rysika, kamera IR z czujnikiem obecności oraz obudowa pokryta powłoką antyodciskową. Całość zamknięta jest w obudowie ważącej jedynie 1.6 kg i mierzącej zaledwie 17.3 mm grubości.



Za utrzymanie stabilnej temperatury odpowiada zaawansowany system chłodzenia oparty na dwóch wentylatorach AeroBlade 6. generacji oraz komorze parowej. Technologia Vortex Flow została zaprojektowana tak, by kierować strumień powietrza do kluczowych komponentów – CPU, GPU oraz modułów VRM – z wykorzystaniem zoptymalizowanych kanałów i deflektorów. W efekcie system zapewnia wyższą wydajność chłodzenia i zmniejsza ryzyko występowania punktów przegrzewania.



Predator Helios Neo 14 AI – mobilny gaming na nowym poziomie

Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) to kolejna propozycja dla użytkowników, którzy oczekują maksymalnej wydajności w mobilnej formie. Napędzany przez procesor Intel Core Ultra 9 285H i układ graficzny GeForce RTX 5070, laptop oferuje wsparcie dla technologii DLSS 4, NVIDIA Advanced Optimus i ultraszybkiej pamięci LPDDR5X do 32 GB. Helios Neo 14 AI to również design – metalowa obudowa z podświetlanym RGB logo i trzystrefową klawiaturą nadaje urządzeniu nowoczesnego charakteru. Gracze docenią także funkcje oparte na AI, w tym nagrywanie najlepszych momentów z gier czy ulepszoną jakość obrazu i dźwięku dzięki PurifiedView 2.0 oraz ProCam.



Predator Orion 3000 – moc stacjonarna gotowa na przyszłość

Dla tych, którzy preferują granie w domowym zaciszu, Acer przygotował nową odsłonę komputera stacjonarnego Predator Orion 3000 (PO3-665). W nowej 28-litrowej obudowie z hartowanym szkłem i podświetleniem RGB Pulsar kryje się potężna konfiguracja: procesor Intel Core Ultra 7 265F, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070, do 32 GB RAM DDR5 oraz dwa dyski – SSD o pojemności do 2 TB i HDD do 2 TB.



Model wyposażono w ekran OLED 2.8K z czasem reakcji 0.2 ms i pełnym pokryciem przestrzeni DCI-P3, co sprawia, że zarówno gry, jak i pozostałe materiały graficzne prezentują się znakomicie. Za wydajne chłodzenie odpowiadają m.in. technologia AeroBlade 5. generacji, ciekły metal oraz system Vortex Flow, który – podobnie jak w modelu Triton – zapewnia zoptymalizowane zarządzanie termiką dzięki ukierunkowanemu przepływowi powietrza w obrębie komponentów. Predator Orion 3000 zapewnia szybkie połączenie dzięki Wi-Fi 7/6E i karcie sieciowej Realtek 8111H Ethernet. Wygodny dostęp do portów z przodu i z tyłu obudowy oraz możliwość dalszej rozbudowy sprawiają, że jest to konstrukcja idealna nie tylko dla graczy, ale i twórców szukających wydajnego, niezawodnego narzędzia pracy.



Dostępność i ceny

Predator Triton 14 AI od 2999 EURO

Predator Helios Neo 14 AI od 1699 EURO

Predator Orion 3000 od 1099 EURO



Nowe komputery Predator będą dostępne w regionie EMEA od lipca 2025 r.

































źródło: Info Prasowe - ACER