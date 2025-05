Acer prezentuje nowe monitory Predator i Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer rozszerza swoją ofertę monitorów dla graczy i użytkowników multimediów, wprowadzając na rynek aż pięć nowych modeli. Wśród nowości znalazły się dwa monitory z serii Predator z przełomowymi panelami QD-OLED, dwa inteligentne monitory Nitro z systemem Google TV oraz przenośny ekran 4K Nitro PG271K – wszystko zaprojektowane z myślą o płynnej rozgrywce, doskonałych kolorach i wszechstronności. Nowe, 27-calowe monitory Predator kierowane są do najbardziej wymagających graczy. Model Predator X27U F5 oferuje zawrotną częstotliwość odświeżania na poziomie 500 Hz przy rozdzielczości WQHD (2560x1440), co czyni go jednym z najszybszych monitorów OLED na rynku. Panel QD-OLED z certyfikatem VESA DisplayHDR TrueBlack 500, współczynnik kontrastu 1 500 000:1 oraz pokrycie palety DCI-P3 w 99% gwarantują realistyczne odwzorowanie kolorów i głębokie czernie – kluczowe podczas dynamicznej rozgrywki.







Dla graczy preferujących maksymalną szczegółowość, model Predator X27 X zapewnia rozdzielczość 4K UHD (3840x2160) oraz odświeżanie 240 Hz. Dzięki technologii AMD FreeSync Premium Pro oraz błyskawicznemu czasowi reakcji na poziomie 0,03 ms (GTG), oba monitory eliminują zjawiska tearingu i smużenia, gwarantując płynność nawet w najbardziej wymagających scenach. Oba urządzenia obsługują 10-bitową głębię kolorów, a funkcje ergonomiczne – w tym regulacja wysokości, pochylenia i obrotu – pozwalają dopasować ustawienie ekranu do indywidualnych potrzeb.



Acer Nitro GA321QK P i GA341CUR W0 – inteligentna rozrywka z Google TV

Acer rozwija również ofertę monitorów Nitro o modele z wbudowanym systemem Google TV. Modele GA321QK P (31,5” 4K UHD, 165 Hz) i GA341CUR W0 (34” ultrapanoramiczny QHD, 240 Hz) łączą wysoką jakość obrazu z funkcjami multimedialnymi. Dzięki Google TV użytkownicy mają dostęp do ponad 400 000 filmów, seriali i aplikacji w jednym miejscu. Oba modele wspierają technologię bezprzewodowego przesyłu obrazu Google Cast, Bluetooth i Wi-Fi. GA341CUR W0 zachwyca również rozdzielczością 3440 x 1440, krzywizną VA oraz szeroką gamą kolorów (sRGB 99%). Czas reakcji 1 ms (VRB) i odświeżanie 240 Hz czynią go świetnym wyborem do dynamicznych gier i immersyjnych seansów filmowych. Oba monitory wyposażone są w głośniki stereo 5W oraz komplet złącz: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB-C z ładowaniem 90 W.



Nitro PG271K – przenośny 4K z opcją Full HD 144 Hz

Monitor Acer Nitro PG271K to idealny towarzysz dla mobilnych użytkowników i twórców. Smukła, 27-calowa konstrukcja z panelem IPS 4K UHD oferuje szerokie kąty widzenia (178°) oraz elastyczne ustawienie dzięki regulowanej podstawce i możliwości montażu VESA. Dzięki technologii DFR (Dynamic Frequency and Resolution), użytkownik może przełączyć rozdzielczość na Full HD i uzyskać odświeżanie na poziomie 144 Hz, co sprawdzi się np. podczas sesji e-sportowych w podróży. Złącza HDMI, USB-C oraz wbudowane głośniki zapewniają funkcjonalność bez kompromisów.



Dostępność i ceny

Predator X27U F5 – dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2025 r., od 899 EURO

Predator X27 X – dostępny w regionie EMEA w III kwartale 2025 r., od 1099 EURO

Acer Nitro PG271K – dostępny w regionie EMEA od 499 EURO

































źródło: Info Prasowe - ACER