Telewizory Samsung OLED 2025 kompatybilne z NVIDIA G-SYNC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics poinformowała, że linia telewizorów OLED będzie kompatybilna z technologią NVIDIA G-SYNC. Zapewni dzięki temu ultrapłynną rozgrywkę, niski poziom opóźnień oraz krótszy czas reakcji, satysfakcjonując entuzjastów gier komputerowych na całym świecie. Dzięki kompatybilności ze standardem NVIDIA G-SYNC, telewizory OLED marki Samsung dostępne na rynku w 2025 roku synchronizują częstotliwość odświeżania odbiornika z liczbą klatek na sekundę generowanych przez procesor graficzny. Dzięki temu eliminują efekt drgającego i zacinającego się obrazu i zapewniają użytkownikowi płynne wrażenia z gry. W połączeniu z opracowaną przez Samsung technologią Upłynniacza Ruchu (Motion Xcelerator), która wspiera częstotliwość odświeżania 165 Hz, gracze mogą cieszyć się wyjątkowo płynną akcją i wysokim stopniem wyrazistości obrazu podczas szybko rozgrywających się na ekranie scen.







Nowe telewizory obsługują również standard AMD FreeSync Premium Pro, który zapewnia kompatybilność z wieloma urządzeniami i pozwala na adaptacyjną synchronizację częstotliwości odświeżania z wieloma różnymi procesorami graficznymi. Do pozostałych, ważnych dla graczy funkcji należą tryb Auto Low Latency Mode (ALLM), który minimalizuje opóźnienia sygnału wejściowego i gwarantuje natychmiastową reakcję, a także Samsung Gaming Hub – zapewniający bezproblemowy dostęp do różnych platform gamingowych (zarówno przeznaczonych dla konsol, jak i działających w chmurze, w tym Xbox oraz NVIDIA GeForce NOW).



Aby podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, telewizory OLED z roku 2025 oferują Automatyczny Tryb Gry AI – rozwiązanie, które w inteligentny sposób analizuje – w czasie rzeczywistym – gatunki gier i toczącą się na ekranie akcję, po to, by zoptymalizować ustawienia obrazu i dźwięku, a tym samym eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania korekt. Gracze mogą także korzystać z funkcji Panel Gracza – pojawiającego się na ekranie paska, który zapewnia szybki dostęp do kluczowych ustawień telewizora bez konieczności wychodzenia z gry.



Choć zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających graczach, telewizory OLED marki Samsung zapewniają także niezrównane wrażenia wizualne podczas seansów filmowych i bezproblemowo współpracują z domową siecią. Funkcje takie jak Skalowanie AI, technologia Glare Free czy integracja z systemem SmartThings gwarantują doskonałą jakość obrazu i dają możliwość pełnego kontrolowania parametrów urządzenia w każdych okolicznościach.



Pierwszym modelem zapewniającym kompatybilność z NVIDIA G-SYNC będzie flagowy telewizor S95F. Następnie funkcja ta będzie udostępniana w kolejnych urządzeniach OLED z linii na 2025.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG