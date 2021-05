AeroCool Gladiator Duo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AeroCool zaprezentował dziś nową obudowę klasy ATX Mid-Tower. Model Gladiator Duo ma wymiary 210 mm x 519 mm x 404 mm (SxWxG), a jego rama wykonana jest ze stali SPCC. Symetryczny front otrzymał dekoracyjny pasek z podświetleniem ARGB, natomiast lewy panel wykonano z hartowanego szkła, tworząc duże okno do ekspozycji podzespołów naszego komputera. Zadbano też o dobrą wentylację z dwoma wentylatorami na górze i pojedynczym na tylnej ścianie. Opcjonalnie można dołożyć trzy 120-ki lub dwie 140-ki (lub chłodnice) na froncie. W środku wygospodarowano miejsce na karty graficzne o długości do 32.6 cm i chłodzenie procesora o wysokości do 16 cm. Ceny Gladiatora Duo, jeszcze nie podano.





















Źródło: TechPowerUP