Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inteligentny Wideodzwonek Netatmo jest już kompatybilny z najważniejszymi dostępnymi na rynku asystentami głosowymi – Asystentem Google, Amazon Alexa oraz Apple Siri. Urządzenie było już kompatybilne z Apple HomeKit w momencie premiery, a dzięki najnowszej wersji oprogramowania użytkownicy mogą również korzystać z obsługi za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa. Ta bezpłatna i automatyczna aktualizacja będzie wprowadzana stopniowo w najbliższych dniach i obejmie wszystkie Inteligentne Wideodzwonki, również te zakupione już wcześniej.







Inteligentny Wideodzwonek Netatmo pozwala zobaczyć, kto stoi przed drzwiami i nawiązać kontakt głosowy z tą osobą z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie na smartfon, gdy ktoś naciśnie dzwonek. Urządzenie pełni również funkcję ostrzegawczą i informuje w czasie rzeczywistym, jeśli wykryje osobę w monitorowanym obszarze wokół domu.



Alexa od Amazon ułatwia monitorowanie domu

Dzięki współpracy Wideodzwonka i asystenta Amazon Alexa możliwy jest podgląd obrazu na żywo na ekranie Echo Spot lub Echo Show. Za pomocą komend głosowych można wchodzić w interakcję z połączonym urządzeniem i wydawać polecenie „Alexa, pokaż mi Wideodzwonek” w celu wyświetlenia obrazu z kamery lub „Alexa, odpowiedz na Wideodzwonek” w celu nawiązania połączenia głosowego z osobą przed drzwiami.



Powitaj gości z Asystentem Google

Inteligentny Wideodzwonek Netatmo współpracuje również z Asystentem Google. Możliwe jest połączenie urządzenia z inteligentnymi głośnikami, takimi jak Google Nest Hub czy Google Nest Mini i obsługa za pomocą komend głosowych. Ta kompatybilność umożliwia również strumieniowe przesyłanie wideo na żywo z Wideodzwonka do wymienionych produktów. Polecenie głosowe „Hej Google, pokaż mi Wideodzwonek” pozwoli użytkownikowi na sprawdzenie w czasie rzeczywistym, co dzieje się przed jego domem.



Spersonalizowane scenariusze dzięki Apple HomeKit

Od momentu premiery Inteligentny Wideodzwonek jest kompatybilny ze środowiskiem Apple HomeKit. Pozwala ono użytkownikowi tworzyć spersonalizowane scenariusze i własne połączenia Wideodzwonka z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. Przykładowo, zewnętrzne światła domu mogą automatycznie włączać się po wykryciu osoby przez Inteligentny Wideodzwonek w celu odstraszenia intruza. Dzięki HomeKit użytkownik może uzyskać dostęp do obrazu wideo na żywo za pomocą komendy głosowej. Wystarczy zwrócić się do asystenta Siri poleceniem „Hej, Siri, pokaż mi Wideodzwonek”, aby zobaczyć podgląd.



Inteligentny Wideodzwonek poszerza gamę produktów Netatmo, które współpracują z Apple Homekit, Amazon Alexa oraz Asystentem Google. Należą do niej obecnie Inteligentne Kamery Netatmo oraz Inteligentny Termostat oraz Głowice Termostatyczne.



Inteligentny Wideodzwonek Netatmo jest dostępny w cenie 1399.99 PLN na stronie internetowej www.netatmo.com i sklepie Amazon oraz Komputronik i Salonach Denon.

























Źródło: Info Prasowe / Netatmo