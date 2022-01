Akasa Alucia H4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tajwańska marka Akasa zaprezentowała nowy schładzacz dla wydajnych procesorów CPU. Wygląda może niepozornie ze swoim aluminiowym, pojedynczym, wieżowym radiatorem zawieszonym na czterech ciepłowodach HeatPipe o profilu U (osiem końcówek odprowadzających ciepło), ale to urządzenie zdolne jest odprowadzić energię 185 W TDP. Właśnie dlatego Alucia H4 rekomendowana jest dla procesorów Intel Core i7 12700 oraz AMD Ryzen 9 5950X. Pojedynczy wentylator PWM 120mm (56.3 CFM/1.94 mm H²O), ma pracować bezawaryjnie nawet przez 40000 godzin, co może nie wydawać się jakimś szczególnym osiągnięciem w porównaniu do "śmigiełek" Noctuy (150000 godzin), ale przy cenie 35.99 Euro, da się to z pewnością przełknąć. Cooler kompatybilny jest z podstawkami LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/1200 i AM4.















Źródło: TechPowerUP