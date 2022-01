Sony - soundbar HT-S400 z bezprzewodowym subwooferem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek 2.1‑kanałowego soundbara HT-S400, który zapewni filmowy dźwięk przestrzenny w domowym salonie. Model ten sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów, seriali i telewizji, jak i słuchania muzyki. Całkowita moc wyjściowa urządzenia wynosi 330 W. Do poprawy wrażeń podczas słuchania przyczynia się technologia S-Force PRO Front Surround i funkcje podnoszące słyszalność dialogów. Soundbar wytwarza dźwięk, który zdaje się dobiegać ze wszystkich stron. Uzyskanie tego efektu jest możliwe dzięki wysokiej jakości systemu Dolby Digital i technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego Sony S-Force PRO Front Surround.







Emulacja kinowego dźwięku przestrzennego przenosi widza w sam środek akcji filmu. Opracowana przez firmę Sony technologia przetwarzania cyfrowego pola dźwiękowego rekonstruuje wirtualne, przestrzenne pole dźwiękowe z użyciem wyłącznie przednich głośników. W przednich głośnikach zastosowano moduły X-Balanced Speaker Unit, których specjalne membrany w kształcie prostokąta mają większą powierzchnię niż standardowe rozwiązania. Mniejsza amplituda przemieszczeń takiej membrany nie powoduje spadku ciśnienia akustycznego. Oznacza to mniej zniekształceń i czystsze wokale.



W głośniku X-Balanced Speaker Unit zastosowano także technologię zawieszenia z niezależnymi przetłoczeniami — Separated Notch Edge. Poprawia ona symetrię amplitudy pionowej, niezbędną do uzyskania czystego dźwięku. Jest to możliwe dzięki odpowiednio rozmieszczonym przetłoczeniom na brzegu membrany, kompensującym naprężenia wewnątrz i na zewnątrz. Połączenie tych dwóch właściwości sprawia, że widz nie przeoczy ani słowa podczas dynamicznej akcji lub cichego dialogu w napiętej sytuacji.



Soundbar jest dostarczany ze 160-milimetrowym subwooferem bezprzewodowym o dużej mocy, wzmacniającym wymowę obrazu i dźwięku poprzez zwiększenie głębi i bogactwa tonów niskich. Dzięki niemu odczuwalne stają się dudniące grzmoty i mocne rytmy.



Nabywca soundbara HT-S400 z łatwością podłączy go do telewizora Sony BRAVIA. Integracja interfejsu użytkownika sprawia, że ustawienia soundbara automatycznie pojawiają się w menu „Szybkie ustawienia” telewizora. Pozwala to wygodnie regulować ustawienia dźwięku i głośność pilotem od telewizora BRAVIA. Soundbar HT-S400 pomaga uniknąć plątaniny kabli — jest przystosowany do bezprzewodowego odbioru dźwięku z telewizora BRAVIA.



Projektanci soundbara wiele uwagi poświęcili intuicyjnej obsłudze. Zapewnia ją między innymi prosty pilot, wygodnie leżący w ręku i łatwy w użyciu. Można nim szybko włączyć tryb głosowy, którym poprawia słyszalność dialogów, oraz tryb nocny, pozwalający oglądać telewizję bez budzenia innych domowników. Kolejnym elementem zwiększającym wygodę jest wyświetlacz OLED na soundbarze. Pozwala on rzutem oka sprawdzić stan funkcji obsługiwanych pilotem, takich jak źródło dźwięku, głośność i ustawienia dźwięku.



Projektanci produktów Sony troszczą się nie tylko o doskonały dźwięk, lecz także środowisko naturalne. W tylnej obudowie subwoofera wykorzystano więc opracowane przez Sony tworzywo sztuczne z recyklingu. Powstało ono po wielu latach prac badawczych i projektowych, które prowadzono w celu uzyskania wymaganych przez Sony, wysokich standardów audio. Zastosowanie tych materiałów pokazuje, jak firma Sony stara się ograniczać wpływ swoich produktów i działań na środowisko naturalne.



Soundbar HT-S400 będzie w sprzedaży od kwietnia 2022 r.













