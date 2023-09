Amazfit Balance - Najnowszy smartwatch z pomiarem psychiki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zepp Health Corporation zaprezentował dzisiaj nową serię smartwatchy Amazfit Balance. Dostępne w dwóch kreacjach są bezpośrednimi następcami modeli Amazfit GTR i Amazfit GTS. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom AI, smartwatche Amazfit Balance1 umożliwiają dokładniejsze monitorowanie, analizowanie oraz zarządzanie procesami wpływającymi na samopoczucie, równowagę fizyczną, jak i psychiczną, a także wydajność w codziennym życiu. Amazfit Balance otrzymał ulepszone czujniki optyczne: pierwszy z podwójną diodą LED, a drugi - biometryczny 8PD BioTracker 5.0 PPG. Sensory wykorzystywane są do m.in. monitorowania i analizowania poziomu tzw. regeneracji psychicznej.







Każdego ranka specjalna funkcja Readiness prezentuje prostą do zrozumienia wartość, która komunikuje określoną jakość snu oraz wynikającą z niej kondycję fizyczną i psychiczną. Jednocześnie funkcja ta sugeruje dobranie aktywności o takim wysiłku, który może zapewnić efektywniejszą regenerację oraz szybsze odzyskanie równowagi fizycznej i psychicznej. Dodatkową wartością z Readiness mogą być ekspertyzy przygotowane przez zespół ekspertów, w tym dr Lisę Meltzer – licencjonowaną psycholog kliniczną z ponad 22-letnim doświadczeniem pracy z szpitalami i klientami indywidualnymi.



Równie nowatorskim rozwiązaniem jest Zepp Aura. Rozwiązanie, wspomagane przez Sztuczną Inteligencję, wybiera i dostosowuje krajobrazy dźwiękowe do m.in. snu, odpoczynku lub medytacji w oparciu o odczyty biometryczne ze smartwatcha. Dzięki temu jakość procesów regeneracyjnych może być jeszcze wyższa, a odpoczynek efektywniejszy.



W ramach Zepp Aura dostępni są także wirtualni asystenci i trenerzy: Zepp AI Sleep Assistant, Zepp AI Wellness Coach oraz Zepp AI Fitness Coach. Dostępni w formie czatbotów wykorzystują technologię LLM (Large Language Model), która wykrywa język użytkownika, i w takim też odpowiada na jego pytania. O ile jednak Zepp AI Wellness Coach doradza w obszarze regeneracji, o tyle specjalizacją Zepp AI Fitness Coach są ćwiczenia fitness.



Rozwiązanie Zepp Aura dostępne jest z poziomu aplikacji Zepp w formie płatnej subskrypcji. Jednak użytkownicy Amazfit Balance w Europie i USA przy zakupie najnowszego smartwtacha i rocznej subskrypcji zyskują dostęp do usługi bezpłatnie przez okres trzech miesięcy.



Grono trenerów, do których dostęp mogą otrzymać użytkownicy Amazfit Balance, uzupełnia znany z wcześniejszych modeli Amazfit Zepp AI Coach. Rozwiązanie to również wykorzystuje technologię LLM, jednak zostało ono zaprojektowane z myślą o osobach trenujących sporty wytrzymałościowe np. bieganie. Dostęp do Zepp AI Coach jest bezpłatny.



Użytkownicy Amazfit Balance mogą korzystać także z nowej funkcji Body Composition. Funkcja ta w prosty i szybki sposób analizuje skład górnej części ciała. Pomiar obejmuje osiem parametrów: zawartość tkanki tłuszczowej, mięśni, w tym mięśni szkieletowych, wody, masy kostnej, białka, BMI oraz podstawowy metabolizm. Dane są szacunkowe i przedstawione w ujęciu procentowym. Po sparowaniu Amazfit Balance z wagą Amazfit Body Composition Analyzer Mat pomiar może objąć także dolną część ciała.



Najnowszy smartwatch Amazfit Balance – dzięki integracji z Zepp Pay i współpracy z MasterCard – umożliwia również wykonywanie płatności zbliżeniowych. Z możliwości tej obecnie mogą korzystać klienci 40 instytucji bankowych oraz użytkownicy aplikacji Curve na terenie 33 krajów europejskich. Nawiązanie współpracy z Curve pozwoliło zapewnić użytkownikom Amazfit Balance dodatkową korzyść: otrzymują oni dostęp do uniwersalnej platformy typu all-in-one, która łączy konta bankowe i karty kredytowe w cyfrowy portfel i jednocześnie eliminuje potrzebę noszenia ze sobą gotówki lub kart np. w trakcie podróży. W Polsce usługa Zepp Pay została udostępniona klientom następujących instytucji finansowych: Bank Polskiej Spoldzielczosci SA, DiPocket Limited oraz Santander Bank Polska S.A. Klienci ci muszą mieć MasterCard.



Amazfit Balance będzie kosztować w Polsce 1119 PLN, sprzedaż powinna rozpocząć się we wrześniu.

































Źródło: Info Prasowe - Zepp Health