HONOR V Purse - smartfon-torebka na targach IFA 2023

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała na targach IFA 2023 model HONOR V Purse. Otwierając największe na świecie targi elektroniki użytkowej skłaniającym do refleksji hasłem „Unfold Tomorrow”, marka pokazała swoją oryginalną koncepcję składanego smartfona, imitującą design modnej torebki. Traktując bardzo poważnie swoją rolę w kształtowaniu przyszłego stylu życia, marka prezentuje model HONOR V Purse oraz nową koncepcję „Phone-to-purse”. Zwiastuje ona początek postrzegania urządzeń elektronicznych jako zupełnie nowej kategorii modnych akcesoriów, które oferują nieograniczone możliwości wyrażania siebie.







Model HONOR V Purse pozwala przekształcić zwykły składany smartfon w modny dodatek odzwierciedlający trend phygital, dzięki konfigurowalnej funkcji wyświetlacza always on display (AOD), która imituje design torebki, w tym takie elementy jak łańcuszki, pióra i frędzle, które reagują i kołyszą się wraz ze smartfonem, gdy użytkownik się porusza. Design umożliwia również stosowanie wymiennych pasków i łańcuszków, które można przypiąć do zawiasu, umożliwiając noszenie smartfona na ramieniu niczym nowoczesną torebkę przyszłości.



W kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości

Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju model HONOR V Purse odzwierciedla zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Przy jego produkcji wykorzystano materiały pochodzące ze zrównoważonych źródeł, takich jak wegańska skóra paska. Dzięki możliwości konfigurowania wyświetlacza AOD w dowolny sposób, można łączyć go z dowolnym strojem. Ponieważ branża modowa wykracza poza świat fizyczny do cyfrowej przestrzeni, technologia zapewnia nieograniczone możliwości stylu i wyrażania siebie. W ten sposób HONOR V Purse może pomóc świadomym ekologicznie konsumentom ograniczyć konsumpcję fast fashion, promując wprowadzanie nowych technologii do świata mody i zachęcić konsumentów do kupowania mniejszej liczby produktów i dłuższego ich użytkowania. Składający się z odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów i zbudowany tak, aby można go było złożyć ponad 400 000 razy, HONOR V Purse został starannie wykonana, aby służyć przez wiele lat.



Nieskończone możliwości wyrażania swojego unikalnego stylu

Zgodnie z duchem otwartej współpracy, firma HONOR wspólnie z artystami z platformy HONOR Talents Global Design Awards, w tym z dyrektorem kreatywnym sekcji odzieży męskiej BURBERRY Bramem Van Diepenem, artystką sztuki współczesnej Yunuene Esparzą, profesorem Chińskiej Akademii Sztuki Yuanem Youminem i artystą crossover Xiao Hui Wangiem, zaprojektowali serię niestandardowych wyświetlaczy AOD dla urządzenia, oferując nieskończone możliwości stylizacji. W następnej fazie programu, poprzez udostępnienie interfejsu API, który pozwala projektantom na wykorzystywanie elementów takich jak żyroskop, czujnik dotyku lub światła, HONOR zaprosi utalentowanych artystów z całego świata do projektowania własnych wzorów, odzwierciedlających najnowsze inspiracje i wyznaczających trendy.

























