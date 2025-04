Amazfit Bip 6 - Nowy smartwatch dla uprawiających sport

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit, globalna marka na rynku sportowych urządzeń wearable, zaprezentowała dzisiaj Amazfit Bip 6. Rewolucyjne zmiany zaszły m.in. w konstrukcji i ekranie zegarka. Przypomnijmy, że poprzedni model Amazfit Bip 5 otrzymał wyświetlacz LCD o przekątnej 1.91-cala, rozdzielczości 320 x 380 i maksymalnej jasności 600 nitów, natomiast teraz Amazfit Bip 6 oferuje AMOLED 1.97-cala o rozdzielności 390 x 450, a maksymalna jasność wynosi aż 2000 nitów. Wyższej jakości jest także obudowa. Do produkcji koperty Amazfit Bip 6 wykorzystano stop aluminium oraz wzmocniony włóknem szklanym polimer.







Amazfit Bip 6 otrzymał ponadto sensor biometryczny najnowszej generacji - BioTracker 6.0 (5PD + 2LED). We współpracy z rozbudowanymi algorytmami czujniki wykorzystywane są do monitorowania i analizowania m.in. snu, tętna, zmienności rytmu pracy serca (HRV) oraz poziomu zmęczenia fizycznego i psychicznego (Readiness Score). Tak kompleksowy pomiar przy użyciu sensora BioTracker 6.0 powinien umożliwić nie tylko dokładniejsze monitorowanie procesów regeneracyjnych, ale też mądrzejsze ćwiczenia dzięki precyzyjnemu wyznaczaniu i kontrolowaniu stref tętna.



Amazfit Bip 6 obsługuje ponad 140 dyscyplin sportowych, w tym HYROX, bieganie i ćwiczenia na siłowni. Miłośnicy wybranych aktywności mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie: spersonalizowane plany treningowe, tworzone przez trenera AI, szczegółowe raporty, które ilustrują aktywowane w trakcie ćwiczeń mięśnie, a także dostęp do bezpłatnych map off-line. Najnowszy smartwatch jest także wydajniejszy. Na jednym ładowaniu baterii Amazfit Bip 5 pracował do 10 dni, Amazfit Bip 6 – do 14 dni, a z włączonym GPS do 32 godz.



Najnowszy smartwatch zapewnia też szereg funkcji, które podnoszą codzienną wygodę. Amazfit Bip 6 oferuje m.in. rozwiązanie Zepp Flow1, które umożliwia głosowe zarządzenie zegarkiem bez konieczności posługiwania się konkretnymi komendami. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowy telefoniczne (wymaga sparowania ze smartfonem). Smartwatch obsługuje także połączenia SOS (wsparcie dla systemów Android), powiadomienia SMS oraz informacje z mediów społecznościowych. Amazfit Bip 6 działa w oparciu o najnowszy system operacyjny Zepp OS 4.5.



Dostępność i cena

Amazfit Bip 6 oferowany jest w czterech wariantach kolorystycznych: black, red, stone i charcoal. Rekomendowana cena wynosi 349 PLN. Smartwatch dostępny jest stronie amazfitpolska.pl, w autoryzowanym sklepie Amazfit na allegro.pl, a także w Media Expert, Neonet, x-kom oraz fitness-home.pl.































źródło: Info Prasowe - Amazfit