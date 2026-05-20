Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit wprowadził dziś do sprzedaży w Europie nowy smartwatch Amazfit Bip Max. Dostępny za nieco ponad 400 PLN model, pomaga rozpocząć aktywność fizyczną w prosty i komfortowy sposób. Motywuje do regularnych treningów, pokazuje postępy i przypomina o regeneracji. Dzięki temu osoby dotychczas mniej aktywne mogą łatwiej wypracować zdrowe nawyki na dłużej. Spacery, jogging, siłownia, rower czy weekendowe pływanie — Bip Max wspiera dotychczasowych kanapowców w utrzymaniu motywacji, monitorując najpopularniejsze aktywności. Duży ekran, wyjątkowo długi czas pracy baterii, inteligentne funkcje zdrowotne i treningowe oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że korzystanie z zegarka jest wygodne i zachęcające do krótkich, ale regularnych ćwiczeń już od pierwszego dnia.







Duży ekran i wygoda korzystania każdego dnia

Amazfit Bip Max oferuje wygodę i prostotę obsługi, dzięki czemu świetnie sprawdzi się u osób rozpoczynających aktywność fizyczną.

• Wyświetlacz 2.07" AMOLED o jasności 3000 nitów zapewnia czytelność zarówno w słoneczny dzień, jak i podczas treningu na siłowni. Przydatne dla osób, które rozpoczynają aktywność fizyczną i chcą szybko sprawdzać podstawowe dane bez skomplikowanej obsługi.

• Nowy interfejs (oparty na Zepp OS 5.0) zapewnia intuicyjne i wygodne korzystanie z funkcji treningowych. Dodatkowo sześciostopniowa regulacja wielkości czcionki pozwala dopasować wyświetlanie danych do własnych potrzeb i zwiększa komfort obsługi zegarka w każdej sytuacji.

• Bogaty ekosystem tarcz zapewnia dodatkową personalizację i szybki dostęp do najważniejszych informacji motywujących do regularnego ruchu.



Profesjonalne wsparcie sportowe dla początkujących

Najnowszy sportowy smartwatch Amazfit pomaga rozpocząć treningi w sposób bezpieczny i dopasowany do indywidualnych możliwości.

• Zepp Coach tworzy plany treningowe dostosowane do poziomu zaawansowania, dzięki czemu osoby początkujące mogą rozwijać formę bez nadmiernego obciążenia.

• Biblioteka z treningami Amazfit zapewniają dostęp do profesjonalnych planów i wskazówek treningowych.

• Jednocześnie Bip Max jest kompatybilnymi z takimi platformami jak Strava czy TrainingPeaks, więc osoby początkujące mogą zacząć treningi pod okiem swojego trenera. Niezależnie od tego, jaką formę wsparcia wybierze, użytkownik Bip Max może korzystać z wyników analizy obejmującej np. parametry techniki biegu, czas kontaktu z podłożem



Zarządzanie zdrowiem i odpoczynkiem

Bip Max wspiera użytkownika nie tylko podczas treningu, ale również w codziennym dbaniu o zdrowie i samopoczucie.

• Zegarek monitoruje formę i zmęczenie w ujęciu (kilku)miesięcznym, tygodniowym i dziennym, przy czym rozwiązanie BioCharge aktualizuje poziom energii fizycznej psychicznej z minuty na minutę. Dzięki temu łatwiej zdecydować, czy np. popołudniowy trening przełożyć na następny dzień.

• Rozbudowane algorytmy wykorzystywane przy monitorowaniu snu dostarczają pomocne informacje o jakości odpoczynku, poziomu stresu i (pośrednio) zmęczeniu układu nerwowego.

• Wszystko to w raportach zdrowotnych, które można wygenerować jednym kliknięciem.



Ekosystem z praktycznymi aplikacjami

Zegarek oferuje także rozbudowane możliwości multimedialne i nawigacyjne, dodatkową pamięć, aplikacje oraz mapy offline. Po to, by wspierać swojego użytkownika zarówno podczas treningu, jak i codziennej aktywności.

• Dzięki pamięci 4 GB1 Amazfit Bip Max oferuje większe możliwości niż klasyczny zegarek sportowy dla początkujących. Użytkownik może instalować sportowe i lifestylowe aplikacje, które rozszerzają funkcjonalność zegarka.

• Możliwość przechowywania muzyki i podcastów offline pozwala trenować bez telefonu i urozmaicić sobie spacery, bieganie czy ćwiczenia na siłowni. Praktycznym wsparciem są także mapy offline. Nawigacja turn-by-turn i ostrzeżenia o zejściu z trasy pomagają czuć się pewniej nawet podczas pierwszych outdoorowych aktywności.

• Bip Max wspiera również zarządzanie sprzętem sportowym, umożliwiając monitorowanie zużycia np. butów biegowych. Dzięki temu zegarek może towarzyszyć użytkownikowi zarówno podczas pierwszych treningów, jak i w kolejnych etapach rozwijania swojej sportowej pasji.



Długa praca baterii wspierająca regularność

Bateria o pojemności 550 mAh zapewnia nawet do 20 dni standardowego użytkowania i do 10 dni intensywniejszego korzystania z zegarka.

• Dzięki temu Bip Max może stale monitorować aktywność i regenerację bez konieczności częstego ładowania.

• Użytkownik może lepiej obserwować, jak organizm reaguje na wysiłek, odpoczynek czy stres, co pomaga budować aktywny styl życia w bardziej świadomy i komfortowy sposób.

• Bip Max może być także kompanem dla osób, które po krótkich, ale regularnych ćwiczeniach zdecydują się na dłuższe aktywności outdoorowe. Z włączonym GPS zegarek może pracować cały dzień.



Cena i dostępność

Amazfit Bip Max obsługujący ponad 150 trybów sportowych i wzmocniony ramką wykonaną ze stopu aluminium będzie dostępny od 20 maja 2026 roku na amazfitpolska.pl oraz Media Expert. Rekomendowana cena Bip Max wynosi 429 PLN. Zegarek będzie dostępny w wariancie Silver. Docelowo oferta zostanie uzupełniona o dwa modele w kolorach Dark Blue oraz Carbon Gray.

































źródło: Info Prasowe - Zepp Health