Samsung i Google - nowe inteligentne okulary AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas konferencji Google I/O 2026 Samsung i Google po raz pierwszy pokazały dwa modele inteligentnych okularów1 klasy premium stworzonych we współpracy z markami Gentle Monster i Warby Parker. Nowe urządzenia zostały opracowane z myślą o płynnym połączeniu ze smartfonem, oferując wygodną interakcję głosową, szybki dostęp do informacji oraz możliwość korzystania z wybranych funkcji telefonu bez konieczności wyciągania go z kieszeni. nteligentne okulary stworzone wspólnie z markami Gentle Monster i Warby Parker łączą możliwości AI z komfortem codziennego użytkowania oraz dopracowanym wzornictwem. Projekt wykorzystuje doświadczenie Samsung w zakresie inżynierii sprzętu i technologie AI od Google, zestawiając je z dwoma różnymi podejściami do designu. Gentle Monster stawia na odważną, nowoczesną estetykę inspirowaną modą, z kolei Warby Parker skupia się na ponadczasowym wzornictwie i technologii, która naturalnie wspiera użytkownika w codziennym życiu.







Dzięki integracji z Gemini nowe okulary pozwalają korzystać z pomocy AI w bardziej naturalny sposób podczas codziennych aktywności. Użytkownik może głosowo poprosić o wskazówki dojazdu, rekomendację kawiarni czy restauracji w pobliżu, szybkie podsumowanie najważniejszych powiadomień, a także wygodnie zarządzać wybranymi zadaniami lub kalendarzem bez konieczności sięgania po telefon. Inteligentne okulary oferują również tłumaczenia w czasie rzeczywistym oraz możliwość tłumaczenia tekstów znajdujących się w polu widzenia użytkownika. Urządzenia współpracują z ekosystemem Galaxy, umożliwiając m.in. robienie zdjęć i płynne korzystanie z funkcji smartfona w ruchu.



Pierwsze kolekcje inteligentnych okularów zadebiutują jesienią tego roku na wybranych rynkach, a kolejne informacje dotyczące urządzeń i dostępnych modeli będą ujawniane w nadchodzących miesiącach.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG