Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit zaprezentował dzisiaj pierwszy na świecie sportowy zegarek T-Rex Dual Solar wyposażony w dwa panele solarne oraz ekran AMOLED o przekątnej 1.32 cala i maksymalnej jasności 3000 nitów. Za ładowanie solarne odpowiadają innowacyjne panele ze szkła ceramicznego – jeden zintegrowany z wyświetlaczem, a drugi, o większej powierzchni, umieszczony na deklu zegarka. W porównaniu z zegarkami wyposażonymi w pojedynczy panel, zastosowane w T-Rex Dual Solar rozwiązanie zwiększa powierzchnię ładowania solarnego, a tym samym zapewnia miłośnikom długich wypraw jeszcze większą niezależność i swobodę podczas podróżowania oraz odkrywania m.in. górskich szlaków i leśnych duktów.







Amazfit z podwójnym systemem solarnym

Wykorzystanie dwóch paneli w T-Rex Dual Solar jest odpowiedzią na potrzeby miłośników dalekich wędrówek. Panel zintegrowany z wyświetlaczem może generować energię słoneczną podczas noszenia zegarka na nadgarstku, natomiast tylne ogniwo sprawdza się podczas przerw lub dłuższych postojów na szlaku, gdy smartwatch można zdjąć i skierować dekiel w stronę słońca. Dwukrotnie większa powierzchnia tylnego panelu pozwala na dwukrotnie szybsze ładowanie T-Rex Dual Solar.



Już trzy godziny dziennie, kiedy jedno z dwóch paneli solarnych wystawiane jest na światło o natężeniu 50000 luksów (czyli w warunkach umiarkowanie słonecznej pogody z delikatnym zachmurzeniem), mogą znacząco zwiększyć niezależność energetyczną zegarka:

• przy standardowym użytkowaniu przedni panel pozwala wydłużyć czas pracy z 25 do 34 dni, a tylny – nawet do 51 dni

• przy intensywniejszym użytkowaniu zegarek działa do 13 dni, ale dzięki energii słonecznej generowanej przez panele solarne może pracować odpowiednio do 15 lub 18 dni



Odporny na ekstremalne warunki

Amazfit T-Rex Dual Solar imponuje nie tylko innowacyjną technologią ładowania solarnego, ale także wysoką jakością i dbałością o detale. Tylny panel został wykonany ze szkła ceramicznego, ramki i cztery przyciski z wytrzymałego i lekkiego tytanu 5. stopnia, a ekran AMOLED o przekątnej 1.32 cala pokryto szafirowym szkłem. Dzięki temu zegarek jest odporny na zarysowania i uderzenia. Na komfort użytkowania wpływa także jasność wyświetlacza sięgająca 3000 nitów, która zapewnia szybki i czytelny odczyt szczegółowych informacji nawet w pełnym słońcu – w nieznanym i trudnym terenie rozwiązanie szczególnie przydatne. Użytkownik nie musi odrywać wzroku od trasy na dłużej niż sekundę, by sprawdzić wybrane parametry. Najnowszy smartwatch Amazfit może działać w temperaturach od -30°C do +70°C.



Inteligentne wsparcie na etapie przygotowań

T-Rex Dual Solar wraz z ekosystemem Amazfit oferuje zaawansowane narzędzia Hybrid Training, które pomagają przygotować się do wymagających wypraw – zarówno pod względem treningu wytrzymałościowego, jak i siłowego. Dziesiątki parametrów treningowych, potreningowych i regeneracyjnych są na bieżąco monitorowane, a pogłębione analizy dostępne w Zepp App pomagają śledzić poziom zmęczenia i regeneracji, ocenić formę oraz zaplanować kolejne treningi. Wsparciem są także rozwiązania Training Balance i Weekly Focus, które pomagają monitorować balans między treningiem siłowym i wytrzymałościowym oraz planować kolejne aktywności zgodnie z wyznaczonymi celami.



Możliwości T-Rex Dual Solar można dodatkowo rozszerzyć o setki aplikacji dostępnych w Zepp App. Aplikacje umożliwiają m.in. szacowanie czasu przybycia do docelowego punktu (np. GRun for Amazfit), wykrywanie przeciążeń organizmu (np. Detektor Anomalii Biometrycznych), a także obliczanie pozostałego czasu pracy baterii (np. Battery Assistant). T-Rex Dual Solar monitoruje także natlenowanie krwi – parametr pomocny w wysokich górach.



Pewny partner ma szlaku

Dzięki podwójnej antenie i geolokalizacji obsługiwanej przez sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo, T-Rex Dual Solar zapewnia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie oraz nawigację „zakręt po zakręcie”. Wbudowane mapy z rozszerzoną siecią dróg ułatwiają planowanie tras i wyszukiwanie punktów POI, a możliwość pobierania map topograficznych z poziomicami i map narciarskich pozwala lepiej przygotować się do wypraw w zróżnicowanym terenie. Podczas nawigacji pomocne są także punkty orientacyjne i kolorystycznie oznaczony profil wysokości, ułatwiający ocenę trudności podejść i zejść.



T-Rex Dual Solar ma również wbudowaną latarkę z regulacją jasności, oferującą biały strumień światła o mocy 200 luksów oraz tryb SOS. Tryb Boost zwiększa moc błysku do 300 luksów, zapewniając dodatkowe źródło światła podczas nocnych wypraw. Smartwatch został wyposażony w zestaw zaawansowanych sensorów odpowiadających m.in. za precyzyjny pomiar tętna i poziomu zmęczenia. Pozostałe czujniki m.in. ostrzegają przed gwałtownymi zmianami pogody lub zbyt szybkim tempem wspinaczki.



Cena i dostępność

Amazfit T-Rex Dual Solar został zaprojektowany z myślą o długich wyprawach, kiedy dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania jest niepewny lub ograniczony. Dzięki podwójnemu systemowi solarnemu smartwatch może dłużej pozostawać funkcjonalny bez konieczności ładowania, zapewniając dostęp m.in. do map, kompasu i szeregu parametrów ułatwiających kontrolę nad wyprawą. T-Rex Dual Solar w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC.



Sprzedaż na amazfitpolska.pl oraz Media Expert rozpocznie się w październiku. Sugerowana cena detaliczna Amazfit T-Rex Dual Solar wynosi 2799 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Zepp Health