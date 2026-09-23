CORSAIR WARTHOG Airflow Mid-Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ma przyjemność ogłosić, że wyczekiwane obudowy z serii WARTHOG są już dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka rozpocznie się w ciągu najbliższych czterech tygodni. Model WARTHOG jest już dostępny u wybranych sprzedawców oraz w postaci kompletnego zestawu u wybranych integratorów systemów. Ta wyjątkowa, wzmocniona obudowa skradła całe show, gdy została zaprezentowana na targach Computex 2026 i zdobyła liczne nagrody za przyciągający wzrok design, solidną stalową konstrukcję i innowacyjne funkcje. Wiedzieliśmy, że model WARTHOG stanie się ulubieńcem fanów, ponieważ to właśnie nasza społeczność pomogła go stworzyć. Przez lata otrzymywaliśmy niezliczone prośby o przeprojektowanie nagradzanego modelu Vengeance C70 z 2012 r. na potrzeby nowoczesnych komputerów.







WARTHOG to hołd złożony modelowi C70. Charakteryzuje się zupełnie nową konstrukcją opartą na obudowie FRAME 4000D. Zapewnia przestronne wnętrze, wyjątkowy przepływ powietrza i łatwą rozbudowę. Nie ma sobie równych na rynku.



UDOSKONALONA KONSTRUKCJA I ZAAWANSOWANE FUNKCJE DIY

WARTHOG jest zbudowana jak czołg z solidnych stalowych paneli zapewniających niesamowitą sztywność i niezawodność. Posiada zintegrowane uchwyty transportowe połączone z ramą, ułatwiające transport. Choć ma pewne cechy i rozwiązania konstrukcyjne wspólne z modelem Vengeance C70, został przebudowana od podstaw i wyposażona w szereg udoskonaleń i zaawansowanych funkcji dla nowoczesnych komputerów. Lista ulepszeń jest długa, a wśród najważniejszych znajduje się kompatybilność z płytami głównymi z odwrotnym złączem w przypadku konfiguracji bez widocznych kabli, systemy mocowania wentylatorów InfiniRail™ z przodu i na górze umożliwiające łatwą instalację i niestandardowe rozmieszczenie wentylatorów 120 mm i 140 mm, tacka na płytę główną RapidRoute 2.0 umożliwiająca konfigurowalne zarządzanie kablami, miejsce na karty graficzne do 400 mm dzięki wbudowanemu ramieniu stabilizującemu kartę graficzną oraz podświetlenie tylnego panelu wejścia/wyjścia aktywowane przełącznikiem na przednim panelu I/O, które umożliwia łatwe podłączanie kabli do płyty głównej w słabo oświetlonych miejscach.



WYBIERZ SWÓJ KOLOR I CHŁODZENIE

WARTHOG jest dostępna w dwóch kolorach i dwóch wersjach, dzięki czemu idealnie dopasujesz ją do swojego nowego projektu. Zarówno WARTHOG, jak i WARTHOG RS są oferowane w kolorze czarnym lub oliwkowym, przy czym model WARTHOG jest standardowo dostarczany bez wentylatorów, natomiast model WARTHOG RS jest wyposażony w wentylatory (szczegóły poniżej). Obie wersje zapewniają doskonałe chłodzenie, gdyż obudowę zaprojektowano tak, aby zapewnić duży przepływ powietrza i usprawnienia chłodzenia. Obudowa wyposażona jest w perforowaną osłonę wentylatora 3D-Y z przodu i u góry, która zapewnia niewielki opór przepływu powietrza. Obudowa oferuje trzy miejsca do montażu radiatora 360 mm oraz uchwyty na 13 wentylatorów 120 mm lub 7 wentylatorów 140 mm.



WARTHOG standardowo nie zawiera wentylatorów, dzięki czemu możesz spersonalizować swój system chłodzenia. Alternatywnie, WARTHOG RS zapewnia doskonałe chłodzenie od razu po wyjęciu z pudełka dzięki ogromnym wentylatorom wlotowym o średnicy 200 mm i wentylatorowi wylotowemu RS120, co ułatwia proces montażu i zapewnia wydajne, ciche chłodzenie. Obudowę WARTHOG RS można dodatkowo wyposażyć w 9 wentylatorów 120 mm (3 z boku, 3 na górze i 3 na osłonie/spodzie zasilacza) lub 5 wentylatorów 140 mm (2 z boku, 2 na górze i 1 z tyłu).



W obudowie WARTHOG RS wentylatory wlotowe RS200 zapewniają efektywny przepływ powietrza przy niskich obrotach, co przekłada się na doskonałe chłodzenie i minimalny hałas. Wyposażono je w łożysko magnetyczne zapewniające cichą pracę i technologię AirGuide zapewniającą skoncentrowane chłodzenie. Podłącza się je do płyty głównej, co ułatwia konfigurację i sterowanie wentylatorami. Z tyłu komputera zamontowano fabrycznie wentylator RS120, który usuwa ciepłe powietrze z obudowy. Oferuje on te same zaawansowane funkcje co wentylatory RS200, gwarantując efektywny przepływ powietrza do i z obudowy, co przekłada się na utrzymanie niskiej temperatury, nawet w przypadku najbardziej energochłonnego sprzętu.



GOTOWA DO STARTU

Jedną z najbardziej wyjątkowych cech obudowy WARTHOGA są przełączniki w stylu myśliwców, umieszczone na przednim panelu, obok portów wejścia/wyjścia. Nawiązanie do modelu C70 obejmuje metalowe zabezpieczenia zapobiegające przypadkowemu uruchomieniu przycisków zasilania, resetowania i światła. Są to przydatne funkcje, które jednocześnie dodają konstrukcji wojskowego szyku. Etykieta „USUŃ PRZED BUDOWANIEM” podkreśla motyw myśliwca, a jednocześnie chroni superszybki port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, umożliwiający transfer danych z prędkością do 20 Gb/s. Znajdziemy tu także dwa porty USB 3.2 Gen 1 USB Type-A zapewniające szeroką kompatybilność oraz gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe.



INTEGRACJA Z iCUE LINK

Obudowa WARTHOG została zaprojektowana z myślą o integracji z iCUE LINK, dzięki czemu można łatwo podłączyć kompatybilne wentylatory i coolery za pomocą jednego kabla, co pozwala na uzyskanie wyjątkowo czystej konstrukcji. Z tyłu tacki płyty głównej znajduje się wycięta kieszeń, w której można umieścić magnetyczny koncentrator systemu iCUE LINK, co ułatwia podłączenie. Wentylatory RS PWM i iCUE LINK można kontrolować za pomocą oprogramowania iCUE przy użyciu kontrolera oświetlenia i wentylatorów COMMANDER DUO - ARGB oraz kontrolera hybrydowego iCUE LINK (sprzedawanego oddzielnie). Dzięki tej integracji możesz zobaczyć wszystkie podłączone wentylatory w iCUE i łatwo sterować oraz synchronizować prędkość wentylatorów i oświetlenie ARGB w jednym interfejsie, co pozwala na łatwą personalizację i monitorowanie wydajności.



ODRODZONA LEGENDA

CORSAIR WARTHOG to ukoronowanie ponad dziesięciu lat próśb wiernych klientów o odświeżenie modelu Vengeance C70. Nasz zespół inżynierów z dumą prezentuje następcę, udoskonalonego pod każdym względem: z najwyższej klasy wydajnością chłodzenia, przestronnym wnętrzem umożliwiającym łatwą modernizację, przydatnymi funkcjami DIY oraz wytrzymałą estetyką, która jest wyjątkowa i funkcjonalna. Niezależnie od tego, czy planujesz swój pierwszy system, czy jesteś integratorem systemów poszukującym wyjątkowej obudowy dla swoich klientów, WARTHOG stanowi elastyczną podstawę dla każdego systemu.



Dostępność, gwarancja i ceny

CORSAIR WARTHOG jest dostępna w kolorze czarnym lub oliwkowym. WARTHOG (849 PLN), nie posiada wentylatorów, natomiast WARTHOG RS (999 PLN), posiada 2 wentylatory RS200 i 1 wentylator RS120.



Model CORSAIR WARTHOG jest dostępny u wybranych autoryzowanych sprzedawców CORSAIR oraz jako kompletny zestaw komputerowy u wybranych integratorów systemów. Obudowę można również zamówić w przedsprzedaży w sklepie internetowym CORSAIR. Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR