Amazfit T-Rex Ultra 2 oficjalnie zaprezentowany

Amazfit wprowadza na europejski rynek najnowszy smartwatch Amazfit T-Rex Ultra 2. Dla poszukiwaczy ekstremalnych przygód i miłośników dalekich wypraw, gdzie wytrzymałość i samowystarczalność stają się warunkiem przetrwania. Na jednym ładowaniu T-Rex Ultra 2 pracuje do 30 dni, a swoją wydajnością imponuje także w najbardziej wymagających scenariuszach użytkowania. Po aktywowaniu jednego z ponad 170 trybów sportowych — np. Climbing, Hiking czy Rucking — z włączoną nawigacją, ekranem Always-on Display, przy najwyższej dokładności GPS oraz minusowych temperaturach, T-Rex Ultra 2 może działać nawet do 28 godzin.







Tak długi czas pracy umożliwia m.in. bateria o pojemności 870 mAh. I choć jest ona o 74 proc. pojemniejsza od akumulatora zastosowanego w pierwszej edycji, waga zegarka pozostała niemal niezmieniona. T-Rex Ultra 2 wraz z paskiem waży 89.2 g, podczas gdy T-Rex Ultra — 89 g. Utrzymanie niskiej wagi było możliwe dzięki zastosowaniu innego materiału. Tył koperty, ramka oraz cztery przyciski wykonano z tytanu 5. stopnia, który jest nie tylko bardziej odporny, ale również lżejszy od nierdzewnej stali. Smartwatch zachowuje funkcjonalność nawet w temperaturach sięgających –30°C.



Fabrycznie zainstalowane mapy

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania dodatkowo podnoszą czytelny ekran oraz mapy z nawigacją działającą offline. Duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.5 cala chroni odporne na zarysowania szafirowe szkło, a maksymalna jasność sięga aż 3000 nitów. W górskim terenie, gdzie ekspozycja na światło bywa wyjątkowo intensywna, odczyt nawet najbardziej szczegółowych informacji pozostaje szybki i bezproblemowy. T-Rex Ultra 2 oferuje również bezpłatne mapy topograficzne. Są one szczegółowe i umożliwiają rozróżnienie m.in. szlaków gruntowych oraz dróg utwardzonych. Mapy są fabrycznie zainstalowane w pamięci zegarka — w aplikacji Zepp wystarczy wybrać region, który ma być wyświetlany na ekranie. Dodatkowo miłośnicy górskich wypraw mogą bezpłatnie pobrać mapy konturowe oraz mapy stoków narciarskich.



Precyzyjna nawigacja i wsparcie w sytuacjach awaryjnych

Dzięki geolokalizacji obsługiwanej przez sześć systemów satelitarnych (m.in. GPS i Galileo), T-Rex Ultra 2 zapewnia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie oraz nawigację „zakręt po zakręcie”. Kolorowe mapy ułatwiają planowanie tras, wyszukiwanie punktów POI i pewne poruszanie się w trudnym terenie — bez potrzeby korzystania z telefonu czy dostępu do sieci, która na górskich szlakach regularnie się urywa. T-Rex Ultra 2 został również wyposażony w wbudowaną latarkę dwutrybową z regulacją jasności. Oferuje ona biały strumień światła o mocy 200 luksów, zielone światło o niskiej interferencji umożliwiające czytelny podgląd ekranu podczas korzystania z gogli noktowizyjnych oraz tryb SOS na wypadek sytuacji awaryjnych. Po włączeniu trybu Boost latarka generuje błysk o mocy aż 300 luksów - idealny na nocne wyprawy i nagłe potrzeby.



Zaawansowana analiza treningu i regeneracji

Najnowszy smartwatch Amazfit monitoruje dziesiątki parametrów treningowych, po-treningowych i regeneracyjnych. Poziom zmęczenia prezentowany jest w kilku ujęciach — dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz wielomiesięcznym. Zarówno miłośnicy dalekich wypraw, jak i fani innych dyscyplin (T-Rex Ultra 2 obsługuje ponad 170 sportów) mogą personalizować widoki danych treningowych oraz rozszerzać funkcjonalność zegarka poprzez integrację z innymi akcesoriami, takimi jak Helio Strap czy Helio Ring.



W Zepp App dostępnych jest ponad 400 aplikacji, m.in. GRun for Amazfit (oferuje ponad 50 parametrów treningowych, w tym ETA, czyli aktualizowany na bieżąco czas pokonania określonego dystansu), Detektor Anomalii Biometrycznych (sygnalizuje potencjalne przeciążenia organizmu, takie jak ryzyko przetrenowania lub początki infekcji), Battery Assistant (szacuje pozostały czas pracy baterii w trakcie pracy wybranego trybu sportowego), Mountaineering Oximetry (wyświetla m.in. wysokość i tempo wspinaczki oraz poziom tlenu we krwi). Pamięć T-Rex Ultra 2 wynosi 64 GB, co oznacza dwukrotnie większą pojemność niż w modelu T-Rex 3 Pro.



Dostępność i cena

Amazfit T-Rex Ultra 2, który w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC1, będzie dostępny od 19 lutego 2026 roku na amazfitpolska.pl i u wybranych partnerów Amazfit: Media Expert oraz x-kom.pl. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2399 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Zepp Health