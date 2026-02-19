AOC GAMING - Niedrogi monitor QD-OLED 280 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia nowy model z serii G4 z matrycą typu QD-OLED. Model o oznaczeniu 24G4ZR jest 27-calowym wyświetlaczem pracującym z odświeżaniem 280 Hz i rozdzielczością 2560 x 1440 px. Monitor działa ze szczytową jasnością 1000 nitów oraz wspiera technologię NVIDIA G-SYNC Compatible. AOC GAMING Q27G4ZD z odświeżaniem 280 Hz zagospodarowuje lukę między niedawno zapowiedzianymi modelami należącymi do tej samej serii AOC G4 – Q27G4ZDR o odświeżaniu 240 Hz oraz 360-hercowym Q27G4SDR.







Tak jak jego bracia, został on oparty na matrycy QD-OLED 3-generacji o rozdzielczości Quad HD i czasie reakcji 0,03 ms GtG. Monitor wspiera technologię synchronizacji wyświetlanych klatek obrazu z odświeżaniem panelu NVIDIA G-SYNC Compatible, która eliminuje efekt rozrywania obrazu. Panel Q27G4ZD pokrywa 123.6% palety barw sRGB, 95.2% palety DCI-P3 oraz 91.4% gamutu AdobeRGB. Jego maksymalna jasność wynosi 1000 nitów przy 3% pokryciu ekranu kolorem białym (APL). Obraz do wyświetlacza można przesłać dwoma portami HDMI 2.1 i pojedynczym złączem DisplayPort 1.4.



AOC G-Menu – sterowanie monitorem spod Windows

Podstawa Q27G4ZD umożliwia pełen zakres regulacji ustawienia panelu – zmianę wysokości oraz pochylenia, obrót i tryb portretowy (pivot). Wyświetlacz można również zamontować na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100.

Ustawienia wyświetlaczy AOC można zmieniać zarówno w tradycyjny sposób za pomocą menu OSD lub programu G-Menu, który działa z poziomu systemu operacyjnego.



– Dzięki modelowi Q27G4ZD sprawiamy, że wyświetlacze QD-OLED trzeciej generacji stają się szerzej dostępne bez utraty tego, co w nich najważniejsze. Połączenie rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 280 Hz to idealne rozwiązanie dla graczy – szybkie, przyszłościowe i wyjątkowe pod względem wizualnym. Jest to atrakcyjna alternatywa QD-OLED, objęta 3-letnią gwarancją, która uwzględnia wypalenie pikseli, co zapewnia graczom spokój ducha – mówi César Acosta, Gaming Product Manager, AGON by AOC.



Cena i dostępność

AOC GAMING Q27G4ZD wejdzie do sprzedaży w lutym w sugerowanej cenie detalicznej 2021 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC