Razer Huntsman Signature Edition w limitowanej serii 1337 sztuk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę Razer Huntsman Signature Edition – flagowej klawiatury stworzonej z myślą o użytkownikach, którzy oczekują zarówno szczytowej wydajności, jak i dopracowanego w każdym detalu centrum dowodzenia na swoim biurku. Usytuowana na absolutnym szczycie portfolio klawiatur Razer Huntsman Signature Edition jest esencją wieloletnich badań nad technologią przełączników, akustyką i materiałoznawstwem – zamkniętą w jednej, pieczołowicie dopracowanej formie. Każdy egzemplarz powstaje w wymagającym, wieloetapowym procesie obejmującym obróbkę CNC (Computer Numerical Control), anodowanie, ręczne polerowanie, wykończenie metodą PVD (Physical Vapor Deposition) oraz rygorystyczną kontrolę jakości na poziomie pojedynczej sztuki. To wyraźny dowód na to, że Razer nie uznaje kompromisów, gdy w grę wchodzi tworzenie produktów z najwyższej półki.







Precyzja. Na wyższym poziomie

Sercem Huntsman Signature Edition są najbardziej zaawansowane technologie Razer, które wspólnie zapewniają wyjątkową szybkość i precyzję działania. Przełączniki Razer Analog Optical Switches Gen-2 gwarantują natychmiastową, powtarzalną aktywację z możliwością dynamicznej regulacji punktu aktywacji. Prawdziwe 8000 Hz HyperPolling zapewnia ultrawysoką częstotliwość raportowania i praktycznie zerowe opóźnienia. Tryb Rapid Trigger oferuje ultraszybką aktywację i błyskawiczny reset, umożliwiając wielokrotne wciskanie klawiszy przy minimalnym skoku — rozwiązanie idealne do dynamicznej, turniejowej rozgrywki. Razem te technologie tworzą klawiaturę, która reaguje z precyzją instrumentu koncertowego — niezależnie od tego, czy jest używana w e-sportowych zmaganiach, czy jako perfekcyjnie dostrojone narzędzie do codziennej pracy.



Najwyższej klasy materiały. Wyrafinowane wykończenie

Huntsman Signature Edition została wyposażona w obudowę z anodowanego aluminium 6063, frezowaną metodą CNC. Materiał ten łączy w sobie wytrzymałość, optymalną wagę i wysoką jakość wykończenia, tworząc solidną, stonowaną konstrukcję, która już przy pierwszym kontakcie sprawia wrażenie wyjątkowo dopracowanej. Wybrane elementy zewnętrzne poddawane są procesowi wykończenia PVD — technologii stosowanej powszechnie w luksusowych zegarkach, biżuterii czy komponentach samochodów o wysokich osiągach. Powierzchnie te są następnie ręcznie polerowane, aby uzyskać lustrzany połysk i subtelne refleksy światła zmieniające się w zależności od kąta patrzenia. Od teksturowanych, dwukomponentowych nakładek klawiszy z PBT po lustrzanie polerowany, metaliczny klawisz z potrójnym symbolem węża — każdy widoczny element został zaprojektowany tak, aby nagradzać uważne spojrzenie i zachowywać swój wygląd przez lata.



Stworzona z myślą o perfekcji

Dzięki połączeniu najnowocześniejszej wydajności, materiałów premium, ręcznie wykończonych detali oraz dopracowanego profilu akustycznego, Huntsman Signature Edition stanowi najbardziej wyrazistą deklarację kunsztu Razer w kategorii klawiatur. Niezależnie od tego, czy służy jako codzienne narzędzie pracy i rozrywki, czy jako centralny element starannie zaaranżowanego stanowiska, została stworzona z myślą o tych, którzy traktują swoje biurko jako przedłużenie własnego stylu. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, zapewniającą bezproblemowe działanie przez długie lata.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Huntsman Signature Edition - 499.99 USD / 499.99 EURO (sugerowana cena detaliczna). Dostępna wyłącznie na Razer.com oraz w wybranych sklepach RazerStore od 22 lutego 2026 r., godz. 8:00 PT. Na całym świecie dostępnych będzie jedynie 1337 indywidualnie numerowanych egzemplarzy w limitowanej sprzedaży.

































źródło: Info Prasowe - Razer