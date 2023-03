Amazfit prezentuje GTR Mini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit przedstawia Amazfit GTR Mini: smukły i stylowy okrągły smartwatch o superkompaktowej konstrukcji 42 mm, który oferuje 14-dniowy czas pracy na baterii, pięć systemów pozycjonowania satelitarnego, 120+ trybów sportowych i funkcje monitorowania zdrowia 24/7. Od środkowej ramki i przycisku ze stali nierdzewnej o wysokim połysku, po przeszklony panel, który dzieli jednolity schemat kolorów z paskiem, ten klasyczny smartwatch wyróżnia się jako wyjątkowy w porównaniu z innymi kompaktowymi urządzeniami, które mają tendencję do występowania tylko w kwadratowej konstrukcji. Super-smukły i lekki przy zaledwie 9.25 mm i 24.6 g, Amazfit GTR Mini nie tylko świetnie wygląda na mniejszych nadgarstkach, ale jest zaprojektowany dla maksymalnego komfortu przez cały dzień i całą noc.







Zakrzywiony szklany ekran i 1.28-calowy wyświetlacz HD AMOLED umożliwiają Amazfit GTR Mini dostarczanie olśniewających wizualizacji. Wraz z szerokim wyborem 80+ żywych tarcz zegarka, nowy tryb Portrait pozwala użytkownikom przesłać 3 ulubione zdjęcia do tarczy zegarka, które będą się zmieniać przy każdym wybudzeniu smartwatcha.



Wraz z maksymalnym stylem, smartwatch zapewnia maksymalną moc dzięki baterii o pojemności 280 mAh, która zasila smartwatch do 14 dni przy typowym użytkowaniu - lub nawet do 20 dni w trybie oszczędzania baterii.



Włączając opatentowaną przez Amazfit technologię kołowo spolaryzowanej anteny GPS, która odbiera prawie dwa razy więcej sygnałów satelitarnych niż zwykłe anteny, Amazfit GTR Mini jest w stanie mocniej i dokładniej śledzić sygnał GPS i obsługuje pięć systemów pozycjonowania satelitarnego dla bardziej globalnego zasięgu. Klasa wodoodporności 5 ATM oznacza również, że możesz nosić zegarek do swoich wodnych aktywności.



Dzięki obsłudze ponad 120 trybów sportowych, automatycznemu rozpoznawaniu siedmiu sportów oraz całodobowemu monitorowaniu nasycenia krwi tlenem, tętna i poziomu stresu, Amazfit GTR Mini pozwoli na stały monitoring twojego zdrowia i kondycji.



Cena i dostępność

Amazfit GTR Mini jest dostępny w kolorach Midnight Black, Misty Pink i Ocean Blue w cenie: 619 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Amazfit