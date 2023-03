Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od premiery karty graficznej GeForce RTX 4080 minęło już kilka miesięcy, jednak po dziś dzień jest to jedna z najszybszych jednostek na rynku. Firma INNO3D ma w swojej ofercie kilka wariantów tego układu, jednak za najbardziej atrakcyjny dla graczy może uchodzić niepozorny model X3 dostępny już za nieco ponad 6000 PLN. INNO3D GeForce RTX 4080 X3 to karta graficzna bazująca na architekturze Ada Lovelace. Całość opiera się na rdzeniu AD104 z 9728 jednostkami CUDA na pokładzie. Układ ten pracuje z zegarem bazowym 2205 MHz, a w trybie Boost rozpędza się do 2505 MHz. Resztę specyfikacji opisywanego produktu uzupełnia 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (22.4 Gbps).







Warto też wspomnieć, że karta otrzymała gniazdo zasilania 16-pin w standardzie 12VHPWR oraz zestaw portów wideo (trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1). Producent zaznacza, że do prawidłowego działania jednostki wymagany jest zasilacz o mocy przynajmniej 750 W. Odpowiednie temperatury układu ma gwarantować duży schładzacz wykorzystujący trzy wentylatory o średnicy 98 mm oraz masywny radiator z ośmioma rurkami cieplnymi. Karta graficzna otrzymała także programowalne podświetleniem LED RGB wspierające systemy Aura Sync, Mystic Light i Polychrome.



Laminat osłaniany jest przez praktyczny backplate, który dodatkowo usztywnia całą konstrukcję oraz umożliwia ucieczkę ciepłego powietrza. Całość ma wymiary 328 x 137 mm x 62 mm. Do zestawu dołączony jest wspornik dla karty graficznej oraz adapter zasilania 3x 8-pin.



Dane techniczne karty INNO3D GeForce RTX 4080 X3 znajdują się pod tym linkiem. Układ dostępny jest w cenie 6159 PLN. Aktualnie jest to jeden z najtańszych RTX-ów 4080 na rynku.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia