Amazfit wprowadza nowy model Active Max

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Amazfit wprowadza najnowszy sportowy smartwatch Amazfit Active Max. Zaprojektowany dla osób, które wcześniej były mało aktywne fizycznie lub trenowały okazjonalnie, a teraz chcą zmienić swoje nawyki i regularnie zacząć ćwiczyć: bieganie, na siłowni, choćby w weekend. Po to, by poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Ułatwieniem i wsparciem tego noworocznego postanowienia jest dostęp do ponad 160 dyscyplin, jakie Active Max monitoruje, spersonalizowane plany tworzone i aktualizowane przez trenera AI, a także precyzyjne dane treningowe, po-treningowe i regeneracyjne, które w przejrzysty sposób pokazują progres kondycji fizycznej.







Komfort i inteligentne funkcje

Przy projektowaniu Active Max zadbano także o komfort. Konstrukcja jest lekka (39.5g), a wiele działań zautomatyzowanych. Wszystko po to, by pomóc skupić się na treningu. Smartwatch po wykryciu maksymalnego tętna samodzielnie ustawia strefy wysiłku, ostrzega, gdy serce zaczyna bić zbyt intensywnie, tworzy trasy do np. biegania czy wędrówek, uruchamia i pauzuje ćwiczenia. Również przestronny ekran (przekątna - 1.5”) automatycznie dostosowuje poziom jasności (do 3000 nitów) do warunków, w jakich ćwiczymy. Dodatkowo technologia AMOLED zapewnia wysoki kontrast i żywe kolory, dzięki czemu podgląd na ekranie danych treningowych jest łatwiejszy i wygodniejszy.



Teraz pogadasz także po polsku

Smartwatch otrzymał również asystenta głosowego Zepp Flow, który obsługuje język polski. Zepp Flow wykorzystuje generatywną AI. Dzięki temu nie trzeba posługiwać się konkretnymi słowami lub wyrażeniami, by smartwatch zrozumiał polecenie lub pytanie. Asystent odpowie i wyświetli odpowiedź w jęz. polskim.



Analiza treningu i regeneracji

Active Max monitoruje dziesiątki parametrów, pomagając użytkownikom lepiej zrozumieć funkcjonowanie własnego ciała. Szczegółowe podsumowania treningów, wraz z danymi po-treningowymi i regeneracyjnymi, są dostępne zarówno w Active Max, jak i w Zepp App. Aplikacja prezentuje m.in. efekty treningowe, skumulowane obciążenie treningowe oraz postępy w regeneracji – w tym jakość snu i zmienność rytmu serca (HRV), który pośrednio wskazuje na zmęczenie układu nerwowego. Uzupełnieniem jest wskaźnik BioCharge, obrazujący aktualny poziom energii organizmu.



Mapy i nawigacja

Smartwatch oferuje tysiące bezpłatnych map offline – w tym mapy topograficzne, mapy ze stokami narciarskimi i mapy konturowe – wraz z funkcjami nawigacyjnymi. Dzięki dynamicznie rozwijającemu się ekosystemowi Amazfit osoby, które rozpoczynają regularne treningi, mogą również udostępniać swoje treningi na zewnętrznych platformach, takich jak Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot czy Relive.



Ekosystem

Active Max został wyposażony w mikrofon i głośnik. Smartwatch może być także sparowany ze słuchawkami (np. Amazfit UP) oraz innymi akcesoriami sportowymi Amazfit (m.in. Helio Strap, Helio Ring), a także urządzeniami firm trzecich. Użytkownicy mogą także pobierać dziesiątki miniaplikacji z Zepp App, w tym (już niedługo) aplikację Podcast, oferującą dostęp do milionów darmowych treści audio. Smartwatch posiada 4 GB pamięci (cztery razy więcej niż Amazfit Active 2), co umożliwi słuchanie podcastów i muzyki bez połączenia z internetem.



Dostępność i cena

Amazfit Active Max, który obsługuje także płatności NFC, będzie dostępny od 30 grudnia 2025 roku na amazfitpolska.pl i u wybranych partnerów Amazfit. Sugerowana cena detaliczna wynosi 729 PLN.































źródło: Info Prasowe - Amazfit